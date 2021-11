¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, lunes 22 de noviembre del 2021?

Revisa AQUÍ las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, lunes 22 de noviembre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Piscis

Tienes el panorama más claro y esto te encaminará al éxito en todas tus gestiones. Es posible que recibas un dinero y planifiques un viaje importante. En el amor, la timidez no debe limitarte.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Predicción semanal para Piscis

Mide siempre lo que vayas a hacer y decir para que no tengas problemas a futuro. Tu signo es agua y son dos peces encontrados, por eso eres muy sensible y piensas que te harán daño, pero trata de relajarte y no pienses lo que no es, y más en cuestión laboral. Haces pagos de tu casa o un crédito bancario. Evita presionarte en cuestiones amorosas, si no eres compatible con tu pareja, mejor busca a alguien más. Tramitas tu título universitario.

Cuídate de problemas psíquicos y de nervios, ese es tu punto débil, pues como eres el último signo del Zodiaco y tu elemento es el agua, te sientes muy frágil, por eso te recomiendo estimular el ejercicio y la meditación en tu vida. Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 02 y 08, y trata de usar el color azul claro. Un nuevo amor te regala un perfume.

Piscis: últimas predicciones

21 de noviembre de 2021: No lo dudes y acepta la invitación que te hará esa persona. La atracción que exista será más fuerte de lo que imaginas y en poco tiempo te verás envuelto en una nueva experiencia sentimental.

20 de noviembre de 2021: Luego de tanta incertidumbre e inseguridad, recibes noticias de esa persona que se había distanciado. Ha llegado el momento de aclarar todo lo que estaba pendiente. Expresa lo que sientes.

19 de noviembre de 2021: Tienes muchas cosas por decir y reprimirte solo te daña emocionalmente. No sigas conteniendo y exprésate, esa persona está equivocada en su actitud y si te escucha podrá reflexionar.

18 de noviembre del 2021: No le des la espalda a esa persona que intenta comunicarse contigo. Alejarte ahora que todo puede cambiar solo traerías más inestabilidad y confusiones. Escúchala y aclara las diferencias.

17 de noviembre del 2021: Culminas con éxito alguna gestión que te mantenía preocupado. Por otro lado, cuidado con viajes o desplazamientos que realices en el día, es posible que sufras algún extravío o robo, precaución.