¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, lunes 22 de noviembre del 2021?

Horóscopo de Libra

Una persona de experiencia y capacidad te convocará para un nuevo proyecto laboral, pero es posible que al analizar la oferta no la encuentres del todo conveniente y decidirás descartarla.

Libra

Signo de Aire: Una energía de extraversión, lo que les facilita la posibilidad de expresar lo que piensan. La libertad es una característica de los signos de Aire, no les gusta que les manden, es necesario convencerlos mostrándoles razones. El establecer vínculos es otra de sus características, les resulta muy fácil entrar en contacto con todo tipo de personas, tienen deseo de aprender y mostrar lo que saben.

Su cualidad es cardinal: Esta energía es activa, permite entrar en acción y en movimiento. Sumado al Aire (vínculo), la cualidad Cardinal en el signo de Libra es el impulso (cardinal) por relacionarse con los demás (Aire). Si bien se los juzga de indecisos, cuando toman una decisión pasan inmediatamente a ejecutar. La creatividad es otra característica de los cardinales y en Libra esto se acentúa por la regencia de Venus (arte).

Su polaridad es masculina: Incrementa la capacidad de acción, necesitan estar en constante movimiento, haciendo algo o gestionando. La mayoría de sus ideas (Aire) las llevan a la acción (polaridad masculina + energía cardinal), piensan y ejecutan, ese es su proceder. Como mencionamos, aquí la regencia es de Venus (atracción), haciendo que sus gestos y maneras tengan un encanto especial, pero esta regencia planetaria no atenúa la influencia masculina del signo: son reflexivos, mentales, necesitan de razones y, por lo tanto, no son sensibles a la emoción o al puro sentimiento.

Predicción semanal para Libra

Enfrentarás esta semana muchas presiones personales y de trabajo, por eso te recomiendo que tengas paciencia y cautela con lo que hagas, tu signo es impulsivo y busca problemas donde no los hay, así que mantén la calma y muestra buena actitud ante todo.

Te llega un viaje de trabajo que será muy rápido pero provechoso y te dejará excelentes relaciones públicas. Ya no extrañes el amor, si realmente quieres retomar tu relación, busca a tu ex pareja; recuerda que el orgullo a veces no es bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo.

Arreglas asuntos legales a tu favor. Ya no seas tan determinante con tus amistades, ten en cuenta que es algo en lo que no se pueden poner condiciones. Tienes un golpe de suerte con los números 29 y 31, y trata de usar los colores naranja y amarillo para atraer la fortuna.

Libra: últimas predicciones

21 de noviembre de 2021: Hay cosas que prefieres callar para evitar problemas, pero la molestia se siente en tu actitud un tanto cortante. Evita que esta tendencia te conduzca a discusiones con tus seres queridos.

20 de noviembre de 2021: Tendrás cerca a alguien que se aprovecharía de tu flexibilidad y buena disposición para pedirte favores que no te conviene realizar. Busca un pretexto y sutilmente toma distancia, será lo mejor.

19 de noviembre de 2021: Recibes noticias de esa entrevista laboral que pensaste perdida, llegó el momento de tomar decisiones. En el amor, luego de un tiempo de soledad, llega alguien que te cautivará por completo.

18 de noviembre del 2021: Sigues lastimándote y removiéndote en la culpa por la pérdida de ese proyecto. No te hagas daño y mira nuevas alternativas. Si superas esta situación se abrirán nuevas y mejores oportunidades.

17 de noviembre del 2021: Terminas de resolver un asunto burocrático que te impedía el cobro de un dinero. Ahora que recuperas estabilidad económica invertirás en asuntos domésticos que habían quedado paralizados.