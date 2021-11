¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, lunes 22 de noviembre del 2021?

Revisa AQUÍ las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, lunes 22 de noviembre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Recuerda que puedes enterarte de las predicciones que el destino te tiene preparado para ti, con los certeros augurios del tarot de Jhan Sandoval. Por último, revisa los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Leo

No tomes decisiones sin hacer partícipe a tu entorno próximo. Alguien podría criticar la forma impositiva con la que aparentas actuar. Reflexiona. En el amor, vuelve la calma a tu relación.

Leo

Signo de Fuego: Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Su cualidad es fija: Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Su polaridad es masculina: Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

Predicción semanal para Leo

Te llega un impulso hacia el éxito que irá en ascenso. En cuestión de relaciones públicas y negocios nuevos, van a ser unos días de asistir a reuniones importantes para firma de contratos.

La vida amorosa te va a volver a sonreír de manera muy positiva, solo trata de ya no ser tan presumido de lo que tienes para que no te cargues con energías negativas. Es tiempo de ser alguien en la vida, así que no le digas no a los estudios y la preparación académica.

Te invitan a hacer un negocio que te va dejar buenos ingresos, recuerda que muy buen tiempo para las ventas de navidad. Cuidado con los excesos de comida, alcohol, vicios y sobre todo debes de controlar tu temperamento sexual que va a estar muy desenfrenado Tu día mágico el domingo. Tus números de la suerte 2 y 19. Tu color el naranja y azul.

Leo: últimas predicciones

21 de noviembre de 2021: Unos cambios que no esperabas te mantendrán un tanto alerta, pero gracias a la orientación que recibirás podrás resolver sin mayores complicaciones todo lo que se ha presentado.

20 de noviembre de 2021: Estarías defendiendo algunas ideas que te llevan a confrontar con tus seres queridos. Terminando el día, es posible que te sientas mal por tus palabras. Evítalo y muéstrate más tolerante.

19 de noviembre de 2021: A pesar de la química que existe entre tú y esa persona, ambos están tomando las cosas con cierta ligereza, pues existe el temor a iniciar algo que no tenga futuro. Muestra más seguridad.

18 de noviembre del 2021: Por ponerte en contra de alguien que no avala tu forma de trabajar, podrías complicar esa labor que debes de realizar en equipo. Sé tolerante y no pierdas profesionalismo por diferencias personales.

17 de noviembre del 2021: Salen a la luz las cosas que intentabas ocultarle a esa persona por temor a ser rechazado o juzgado. No obstante, encontrarás una total comprensión y apoyo, lo que fortalecerá más los sentimientos.