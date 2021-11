¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, lunes 22 de noviembre del 2021?

Revisa AQUÍ las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, lunes 22 de noviembre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Acuario

Acuario

Signo de Aire: Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Su cualidad es fija: Quiere decir que no se mueve, no le gustan los cambios o saltar de una cosa a otra. Si mezclamos la curiosidad intelectual del Aire con la permanencia de lo fijo, encontraremos personas constantes en la investigación. Un acuario tiene sed por el conocimiento. Lo fijo se concentra, aquí se concentra Aire (ideas), dando como resultado acumulación de información: saben de todo y siempre desean conocer más.

Su polaridad es masculina: Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Predicción semanal para Acuario

Padecerás problemas laborales esta semana, así que trata de llevar estos días sin altibajos de tus emociones y controla tu carácter. Te invitan a salir de viaje para disfrutar de unas vacaciones. Ya no busques a esa persona que te abandonó, recuerda que si no te busca es que no le interesas, así que aprende a cerrar ese capítulo de tu vida y mejor conoce a personas más afines con tu signo.

Te busca tu familia para invitarte a un cumpleaños; eres el bromista y el alegre del Zodiaco, y eso te permite estar en compañía de personas de buena energía. Ya no comas por nervios, intenta seguir con tu dieta y el ejercicio, que ya te ves de lo mejor.

A los que están casados les recomiendo tener paciencia y tratar de solucionar sus problemas de celos. Te viene un golpe de suerte el jueves con los números 11 y 19.

Acuario: últimas predicciones

21 de noviembre de 2021: La soledad te hace pensar en esa persona que pertenece a tu pasado. A pesar del interés que aún conserves en retomar el contacto, conviene dejar atrás y buscar mejores experiencias.

20 de noviembre de 2021: Amanecerás con un ánimo diferente, lo que te permitirá aprovechar mejor el día. Es posible que planifiques una tarde al aire libre. Te hará bien divertirte, descansar y despejar tu mente.

19 de noviembre de 2021: Una amistad te hablará de una posibilidad de trabajo que sería favorable, no lo dudes y acéptala. Es posible que asistas a un evento donde te reencontrarás con amistades, te divertirás.

18 de noviembre de 2021: La angustia o la preocupación no te permite descansar. Hoy acudirás a una persona que ha pasado por el problema que estás enfrentando. Sus consejos serán una guía importante, escúchala.

17 de noviembre del 2021: Contarás con la asesoría de una persona de gran trayectoria. Lo que te brindará mayor tranquilidad frente a ese problema de que debes de resolver. Su apoyo te encaminará a las soluciones.