Horóscopo semanal del 22 al 28 de noviembre: conoce las acertadas predicciones de Mhoni Vidente

Inicia tu semana conociendo el horóscopo semanal de Mhoni Vidente. La astróloga cubana te presenta la lectura de sus cartas del tarot para el campo de la salud, dinero, amor, trabajo y mucho más. Es importante que conozcas los designios de las estrellas durante la semana del 22 al 28 de noviembre de 2021 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Recuerda que puedes compartir los vaticinios y consejos para estos días con tus amigos y familiares. Asimismo, puedes revisar las predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo semanal para Aries

Ten más confianza en ti mismo, recuerda que siempre vas a lograr lo que deseas pero un factor importante es creer en ti, ser generoso con la vida, es decir, regresar un poco de lo que te da el destino y ser más recíproco con los que te rodean.

Trata de ser más prudente en lo que comentas para que los demás no se sientan ofendidos, días de mucho trabajo y juntas de consejo para cambios repentinos de puesto, te buscan para invitarte a un evento internacional.

Sigue estudiando, trata de ser constante con tus metas, te busca un amor del pasado para volver, terminas de pagar de tarjeta de crédito y sanas tu economía, tus números de la suerte el 8 y 77, tu día el martes, tu color el azul fuerte, cuídate del intestino y estómago, recuerda que somos lo que comemos.

Horóscopo semanal para Tauro

Que reine el buen humor en estos días y que las energías negativas no echen a perder tu sonrisa, recuerda que tú le das poder a los demás, así que trata de limitar tu aura. Autodisciplina es importante para lograr una meta en tu vida, necesitas ser más constante y disciplinado y es importante que sigas las reglas para que tengas el triunfo en la mano.

Cuida tu salud que se verá dañada en estos días por culpa de un problema en la sangre, esta semana seguirás con la suerte en cuestión de negocios y trabajo, solo no platiques tus planes para que no te los salen. Cuidado con las traiciones de amigos y amores que están muy presentes, tu mejor día el miércoles, tus números son 3 y 29, tu color el naranja, preparas un viaje en estos días.

Horóscopo semanal para Géminis

Que la nobleza reine en tu vida, recuerda que tu energía es muy fuerte y vale por dos, pero a veces tu soberbia te lleva a tener problemas que no deberías, así que ante todo la humildad y nobleza, que eso te va hacer grande; tu inteligencia y rapidez mental no tendrá límites en estos días así podrás hacer cualquier proyecto nuevo que tengas en puerta o el cambio de carrera universitaria para que puedas estar mas fuerte en tu vida.

Controla tus gastos, yo sé que a ti se te quitan los nervios comprando, pero debes de medirte y empezar un ahorro, te llega una invitación a salir con un amor nuevo, cuidado en el trabajo, energías cruzadas a tu alrededor, tu mejor día el jueves, tus números el 21,40, tu color el verde.

Horóscopo semanal para Cáncer

Te debes quitar lo inestable emocionalmente y ya no pensar de más que si tu pareja ya no te quiere, que si en el trabajo ya no eres importante, a veces el signo de cáncer se sabotea, por eso es importante poner tus emociones en modo positivo y buscar siempre la felicidad. Tu tenacidad es un arma muy importante, tu signo se carga de fuerza interior para lograr lo que desea y en estos días lo lograrás.

Trata de encontrar una forma de relacionarte, con grupos de personas que sean más afines a tus ideales y verás que te sentirás de lo mejor. Días de enojos y rencores, trata de superarlos, sigue con la dieta que ya te estas viendo de lo mejor, se más cuidadoso con tus cosas, tu día de la semana el viernes, tus números el 4 y 55, tu color el azul.

Horóscopo semanal para Leo

En estos días tu capacidad de liderazgo y mando van a estar al 100%, por eso busca un trabajo donde puedas desarrollar más tus actitudes y así llegar al éxito que tanto deseas, pero eso sí, no caigas en la arrogancia que te quita puntos en tu vida personal.

En cuestión de pareja, va a estar muy dominante y celoso, trata de no caer en esta situación. Días de ser más creativo contigo, pon más felicidad a todo lo que realices y eso te llenará más.

Tu mejor día el jueves, tus números de la suerte el 1 y 28, tu color el amarillo, trata que en estos días reine la paz en tu hogar y no crear conflictivos que después no tengan solución, un amor nuevo te busca, sigue con tus metas de ejercicio que ya te estas viendo de lo mejor, ten listo tu pasaporte que lo vas necesitar.

Horóscopo semanal para Virgo

Que sean días de discreción porque las energías de los chismes te van a estar rodeando, así que en boca cerrada no entran mosca. Viene una semana de cumplimiento de obligaciones que tenías pendiente hace tiempo, ordena tus cosas y llevarlas a cabo, verás que te sentirás mejor. Día de la semana el miércoles, números 3 y 20, tu color el gris y verde fuerte.

Semana de sorpresas económicas y entender que el dinero que te va llegar es para que vivas mejor, te busca una amor prohibido para salir, vienen días de mucha pasión desenfrenada, sigue cuidando tu salud que ya te ves de lo mejor y los que te rodean también te ven diferente. Actualiza tu visa y pasaporte que los vas a necesitar, recuerda que vida sola hay una, así que diviértete y viaja.

Horóscopo semanal para Libra

Serán días de muchas sorpresas agradables en tu vida laboral, ya que recibirás un reconocimiento. También te llegará un premio grande con los números 6 y 78; trata de usar colores fuertes en tu ropa para atraer la abundancia. Te invitan a salir de viaje para visitar a tu familia.

Ten cuidado con los robos en las calles, sé más precavido al comprar tus regalos navideños. Sigue con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor, pero no olvides que lo más hermoso de tu signo es su corazón noble, así que nunca cambies.

A los Libra que están solteros les vendrá un amor del signo de Géminis o Capricornio que hablará de comprometerse contigo. Acepta la sanación total de tu mente y cuerpo, ya no busques un pretexto para llamar la atención, que tu vida ya está sanada por completo y es tiempo de madurar y emprender nuevos retos.

Horóscopo semanal para Escorpión

Esta semana tendrás muchas presiones de trabajo, así que trata de estar tranquilo y no pelear con tus compañeros. A tu signo no le gusta que le ordenen o le digan qué hacer, pero en esta vida debes aprender a tener más paciencia. A los Escorpión que están casados les vendrá un embarazo sorpresa. Ten cuidado con problemas legales, resuelve ya asuntos pendientes antes de que termine el año.

Tu signo es el más sexual del Zodiaco, por eso siempre busca tener varias parejas a la vez, pero eso desgasta mucho tu energía positiva, así trata de controlar tus impulsos sexuales y tener una sola pareja sentimental. Te viene un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 12 y 30, trata de usar más el color naranja para atraer la abundancia a tu vida. Cuida tu salud y trata de seguir una vida más saludable, ya que los excesos solo te causarán problemas.

Horóscopo semanal para Sagitario

Muchos festejos y regalos sorpresa tendrás esta semana; tu signo es de los más queridos del Zodiaco, así que en tu cumpleaños te sentirás de lo mejor. Ten cuidado en tu trabajo, hay personas que no te quieren allí y sienten mucha envidia por tu desempeño.

Te busca un amiga para invitarte a vender ropa o poner un negocio de comida, no lo dudes, ya que a Sagitario se le dan bien los negocios. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 50; trata de usar más el color amarillo para atraer la abundancia.

Ya no tengas rencor con ese amor del pasado, recuerda que es mejor perdonar y avanzar en tu vida sentimental. Organiza bien tus labores para tener más tiempo para ti y así verás consolidar tus éxitos. No dejes que nadie ni nada te quite tu entusiasmo, no le des poder a los demás.

Horóscopo semanal para Capricornio

Semana de pagar tarjetas y colegiaturas, debes ponerte al corriente con tus pagos atrasados, eso te ayudará a sentirte más tranquilo. Tendrás mucho trabajo y juntas con tus superiores para cambios de proyectos, así que trata de mantener la mejor actitud. Un amor del signo de Aries o Escorpión estará muy cerca de ti en estos días.

Cuídate de problemas de infección de piel o sexual, trata de ir con tu médico y recuerda que lo mejor para prevenir enfermedades es tener una sola pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 33 y 40; trata de usar más el color blanco para traer más abundancia a tu vida.

En estos momentos, la constancia y responsabilidad es muy importante para que logres lo que tanto deseas. Controla tu temperamento, es decir, que en las situaciones más complicadas mantén la paciencia y actúa con sabiduría.

Horóscopo semanal para Acuario

Tendrás mucho trabajo atrasado esta semana, necesitas ordenar más tus obligaciones para que después no estés tan presionado. A veces piensas lo que no es, sobre todo en el amor y por eso casi no duras con tus parejas, porque llenas tu mente de celos y sientes que te dicen mentiras, deja a un lado eso y trata de confiar en los demás. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 88; trata de vestirte de colores fuertes para que la abundancia se acerque más a tu vida.

Cuídate de no comer en exceso para que no tengas alguna enfermedad. Unos amigos te invitan de viaje a finales de mes. No busques pretextos para seguir con el ejercicio, recuerda que como te ven te tratan. Procura el equilibro en tu vida, sobre todo en lo personal, que tu necesidad de sobresalir no sea sólo en lo económico, sino también en lo espiritual.

Horóscopo semanal para Piscis

Tu signo es muy perfeccionista en todo lo que realiza, pero cuando no puede con algo abandona el proyecto, por eso te recomiendo que sigas adelante y verás que saldrás victorioso en tu trabajo. Es difícil andar con dos personas a la vez, define tus sentimientos y quédate con una sola pareja.

Arreglas tu papelería de Hacienda y te pones al corriente con los pagos de tu tarjeta de crédito. Intenta dormir más y dejar a un lado el celular para que no te robe el sueño. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 47. Recuerda que nunca se platica cuánto ganas y cuánto te quieren, es mejor ser discreto.

Por fin decides arreglar una demanda legal o de pensión alimenticia. La humildad en tu entorno laboral te llevará al triunfo y obtendrás ese puesto de jerarquía que tanto deseas; que la pereza no te haga presa en estos días.