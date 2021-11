¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, sábado 20 de noviembre del 2021?

Revisa AQUÍ las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, sábado 20 de noviembre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Virgo

No te parcialices, menos si se trata de defender a un familiar que actúa con cierta intolerancia. No emitas juicios y espera a que el ambiente se calme, luego todo se irá resolviendo.

Virgo

Signo de Tierra: Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse y a no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Su cualidad es Mutable: El ir y venir de la energía mutable aumenta de sobremanera su indecisión e inquietud; necesitan hacer algo, pero muchas veces no saben qué ni cómo. Lo mutable mezcla el principio masculino con el femenino: por momentos parecen sumisos y tímidos (principio femenino), pero esto resulta ser una sutil estrategia con la que logran dominar a los demás (principio masculino). La mutabilidad provee de objetividad, lo que les permite ponerse en distintos ángulos y apreciar al detalle cualquier situación.

Su polaridad es femenina: Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacia adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Predicción semanal para Virgo

Van a ser unos días de transformación muy profunda para los Virgo, ya les toca vivir ese cambio radical para bien, es decir, por fin dejar esos momentos de angustia y dolor que venían pasando. Vas a querer experimentar situaciones nuevas en cuestión amorosa.

Es el momento de sentirte pleno en tu vida sentimental y quitarte esos momentos de malos amores. Van a ser unos días de saber controlar el mal carácter y saber que el que se enoja pierde, así que piensa antes de actuar. Te llega la invitación a dar clases en una universidad.

A veces te sientes muy utilizado por los que te rodean, recuerda que es mejor tener pocos amigos, pero que sean verdaderos. Tu día mágico es el miércoles. Tus números con los que tendrás un golpe de suerte en la lotería serán 21, 29 y 80. Tus colores el azul marino y gris.

Virgo: últimas predicciones

19 de noviembre de 2021: Estarías por realizar una inversión que no resultará favorable. Cuida tu dinero. En el amor, no esperes a que esa persona se entregue más y empieza a ser más afectuoso, si no podría tomar distancia.

18 de noviembre del 2021: Pensaste que ese proyecto del que te hablaron hace tiempo estaba totalmente perdido, pero hoy tendrás noticias favorables. Tendrá luz verde y serás convocado para su realización, prepárate.

17 de noviembre del 2021: Tu dedicación y constancia te han llevado a consumar un proyecto que parecía imposible de realizar. Hoy brillarás y te sentirás encaminado, pues llegarán a ti más oportunidades de crecimiento.

16 de noviembre del 2021: El amor que existe en tu relación es verdadero, pero ambos tienen personalidades diferentes y les cuesta entenderse. Da el primer paso y aprende a escuchar, solo así las cosas cambiarán.

15 de noviembre del 2021: Estarías por hacer presupuestos con un dinero que no tienes en manos. Cuidado, cualquier retraso podría complicar tus proyectos y afectar a quienes estarían comprometidos contigo.