¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, jueves 18 de noviembre del 2021?

Descubre AQUÍ las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de HOY, jueves 18 de noviembre. Además, empieza tu día con los vaticinios astrológicos más acertados en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y la de tus amistades.

No olvides que si deseas enterarte de las predicciones que el destino tiene preparado para ti, puedes hacerlo leyendo los certeros augurios del tarotista Jhan Sandoval. Por último, revisa los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Piscis

No le des la espalda a esa persona que intenta comunicarse contigo. Alejarte ahora que todo puede cambiar solo traerías más inestabilidad y confusiones. Escúchala y aclara las diferencias.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Predicción semanal para Piscis

Te salió La Templanza en el horóscopo del Tarot, indica que estás de suerte y empezarás una etapa de realización personal este año. No debes agobiarte por las situaciones caóticas de la vida, ten paciencia para resolverlas, pues tendrás los elementos necesarios para solucionar todos los problemas que se te presenten. Estás en tiempo de cambiar de ideas y crecer más en tu patrimonio económico, tu único límite serás tú mismo.

La carta refleja la necesidad de salir de viaje y conocer a personas de otras partes. Esta semana tendrás mucho trabajo y tareas pendientes de tus negocios. Tus números de la suerte son 08 y 71. Este 11 de noviembre te recomiendo que prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas. Un intenso amor del signo de Escorpión o Cáncer llegará a tu vida.

Piscis: últimas predicciones

17 de noviembre del 2021: Culminas con éxito alguna gestión que te mantenía preocupado. Por otro lado, cuidado con viajes o desplazamientos que realices en el día, es posible que sufras algún extravío o robo, precaución.

16 de noviembre de 2021: El temor te había hecho perder el equilibrio, pero gracias a los consejos de una persona con experiencia lograrás encaminar con éxito ese proceso documentario o legal que te preocupaba.

15 de noviembre de 2021: Pondrán en tus manos un proyecto que será todo un reto. Deberás manejar muchas cosas que te parecen complicadas, pero gracias a tu sentido estratégico y tenacidad alcanzarás tus objetivos.

14 de noviembre de 2021: Hay una persona que aprovechará los malos momentos que vives con tu pareja para decir cosas negativas que puedan generar conflicto. No la escuches y evitarás generar mayores tensiones.

13 de noviembre de 2021: Tienes muy cerca a alguien que tiene las herramientas para resolver ese problema que te preocupa, pero tu pesimismo no te permite identificarla. Aclara tu mente y todo comenzará a resolverse.