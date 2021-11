¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, jueves 18 de noviembre del 2021?

Descubre AQUÍ las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de HOY, jueves 18 de noviembre. Además, empieza tu día con los vaticinios astrológicos más acertados en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y la de tus amistades.

Horóscopo de Escorpio

Has estado perdiendo el control de tus emociones y mostrando celos que, posiblemente, no hayan tenido justificación. La persona que amas pensará en distanciarse si no cambias.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Predicción semanal para Escorpio

La carta El Loco te salió en el horóscopo del Tarot, y te dice que es momento del desapego y gratitud en tu vida, pasarás por un cambio radical en tu forma de ser; también te indica que eres el renacer de ti mismo y estás en el momento de elevar tu espíritu al 100% y más por tu cumpleaños, pero no tengas miedo a esa transformación que se avecina. Se acerca la abundancia en todo lo que realices, sobre todo en cuestión de inversiones.

Esta semana tendrás mucha carga de trabajo y habrá un reajuste de personal; trata de estar prevenido para cualquier cambio que se presente. Cuídate de problemas de alcohol, controla tus vicios. Este 11 de noviembre te recomiendo que prendas una vela de color blanco y le pidas a tu ángel de la guarda lo que deseas, verás cómo se cumplirá. Tus números de la suerte son 05 y 33.

Escorpio: últimas predicciones

17 de noviembre de 2021: Estarías cargando con una deuda que, posiblemente, no sea del todo tu responsabilidad y esto podría generarte mucho estrés y tensión. Calma tu mente y llegarán a ti las soluciones.

16 de noviembre de 2021: Has reflexionado y buscarás a esa persona para resolver los malos entendidos que los habían separado. Vuelve la armonía y el trabajo en equipo. Todo lo que estaba paralizado avanzará.

15 de noviembre de 2021: Es posible que estés tolerando engreimientos a un ser querido que amas y no estés advirtiendo que tu flexibilidad no le permite ser consciente de sus errores. Sé más exigente y condicionante.

14 de noviembre de 2021: Tendrás personas a tu alrededor y motivos para celebrar, pero hoy desearás estar a solas y meditar en tu vida sentimental. Las conclusiones te conducirán a tomar importantes decisiones.

13 de noviembre de 2021: Has estado idealizando un proyecto que te costaría aterrizar, pero en el camino aparecerá otra oportunidad que será más rentable y de fácil concreción. No lo dudes y arriésgate.