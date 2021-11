Horóscopo de hoy viernes 19 de noviembre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal.

¿Qué dice mi horóscopo de hoy? Descubre lo que los astros te deparan a través de las cartas del reconocido tarotista Jhan Sandoval, quien te ofrecerá las más acertadas predicciones para este viernes 19 de noviembre, según tu signo zodiacal en Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. A través de las cartas del tarot podrás enterarte qué tiene el futuro para ti en el amor, la salud, la amistad, la familia, el trabajo y el dinero.

Aries hoy

No te muestres tan desconfiado o distante, especialmente con tus superiores, pues podrías generar anticuerpos que no serían favorables. En el amor, espera, no es el momento para aclaraciones.

Tauro hoy

Esa labor que realizas será bien compensada económicamente. Cuida tus ingresos, pues estarías tentado a realizar inversiones innecesarias. En el amor, esa persona que se alejó se comunicará.

Géminis hoy

Resuelves de manera exitosa ese problema que te había mantenido preocupado los últimos días. Ahora que tienes en manos el control de todo, te encaminarás nuevamente a tus objetivos.

Cáncer hoy

El estrés laboral te haría estar en constante tensión con tu entorno. Intenta relajarte, pues no te conviene discutir con aquellos que pueden ayudarte a resolver tus problemas, recuérdalo.

Leo hoy

A pesar de la química que existe entre tú y esa persona, ambos están tomando las cosas con cierta ligereza, pues existe el temor a iniciar algo que no tenga futuro. Muestra más seguridad.

Virgo hoy

Estarías por realizar una inversión que no resultará favorable. Cuida tu dinero. En el amor, no esperes a que esa persona se entregue más y empieza a ser más afectuoso, si no podría tomar distancia.

Libra hoy

Recibes noticias de esa entrevista laboral que pensaste perdida, llegó el momento de tomar decisiones. En el amor, luego de un tiempo de soledad, llega alguien que te cautivará por completo.

Escorpio hoy

Surge un evento que te rodeará de personas queridas, pasarás un momento muy divertido. Es posible que recibas noticias de alguien que vive en el extranjero, te sorprenderá su comunicación.

Sagitario hoy

Es posible que te muestres intolerante con algunas personas que te rodean. Sé más empático y flexible, de lo contrario podrías restringirte de apoyo. En el amor, no seas cortante o indiferente.

Capricornio hoy

No caigas en manipulaciones y toma distancia de esa persona que sabes actúa de una forma negativa. La soledad será más favorable que conservar un vínculo que solo te daña emocionalmente.

Acuario hoy

Una amistad te hablará de una posibilidad de trabajo que sería favorable, no lo dudes y acéptala. Es posible que asistas a un evento donde te reencontrarás con amistades, te divertirás.

Piscis hoy

Tienes muchas cosas por decir y reprimirte solo te daña emocionalmente. No sigas conteniendo y exprésate, esa persona está equivocada en su actitud y si te escucha podrá reflexionar.