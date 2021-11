¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, miércoles 17 de noviembre del 2021?

Descubre AQUÍ las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de HOY, miércoles 17 de noviembre. Además, empieza tu día con los vaticinios astrológicos más acertados en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y la de tus amistades.

No olvides que si deseas enterarte de las predicciones que el destino tiene preparado para ti, puedes hacerlo leyendo los certeros augurios del tarotista Jhan Sandoval. Por último, revisa los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Virgo

Tu dedicación y constancia te han llevado a consumar un proyecto que parecía imposible de realizar. Hoy brillarás y te sentirás encaminado, pues llegarán a ti más oportunidades de crecimiento.

Virgo

Signo de Tierra: Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse y a no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Su cualidad es Mutable: El ir y venir de la energía mutable aumenta de sobremanera su indecisión e inquietud; necesitan hacer algo, pero muchas veces no saben qué ni cómo. Lo mutable mezcla el principio masculino con el femenino: por momentos parecen sumisos y tímidos (principio femenino), pero esto resulta ser una sutil estrategia con la que logran dominar a los demás (principio masculino). La mutabilidad provee de objetividad, lo que les permite ponerse en distintos ángulos y apreciar al detalle cualquier situación.

Su polaridad es femenina: Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacia adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Predicción semanal para Virgo

Tu carta para estos días es El Ermitaño, significa que vas a estar viviendo una catarsis. Debes aprender a ir con cuidado con la toma de decisiones y no llenarte la cabeza con ideas que no son buenas para ti. Esta carta te indica que los cambios que estás viviendo son inevitables y que debes aprender a solucionar en el momento y no sacarle la vuelta.

Piensas en realizar esa compra de un hogar para tener un patrimonio. Recibes la invitación de salir de viaje y estar con tu familia. Ya no mires atrás y siempre trata de avanzar en cuestiones del amor, si tu ex pareja no te valoró es mejor cerrar ese ciclo y seguir conociendo personas más compatibles. Te llega la sorpresa de un dinero este día 11 de noviembre con tus números de la suerte son 7 y 20. Usa más el color rojo fuerte para la abundancia.

Virgo: últimas predicciones

16 de noviembre de 2021: El amor que existe en tu relación es verdadero, pero ambos tienen personalidades diferentes y les cuesta entenderse. Da el primer paso y aprende a escuchar, solo así las cosas cambiarán.

15 de noviembre de 2021: Estarías por hacer presupuestos con un dinero que no tienes en manos. Cuidado, cualquier retraso podría complicar tus proyectos y afectar a quienes estarían comprometidos contigo.

14 de noviembre de 2021: Tienes el tiempo y la disposición del entorno familiar para propiciar una reunión donde se compartirán gratos momentos. Olvida esa pelea que tuviste y acércate a aquellos que tanto amas.

13 de noviembre de 2021: Cae en tus manos una responsabilidad de mucho peso, lo que podría generarte inseguridad y temor a equivocarte. Cree en tus conocimientos, lograrás tener éxito y mayor reconocimiento.

12 de noviembre de 2021: No dudes tanto de los sentimientos de tu pareja. Estás llenando tu mente de imágenes falsas que solo te hacen sufrir. Hoy surgirá un encuentro donde comprobarás su amor y compromiso.