Horóscopo de hoy jueves 18 de noviembre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Descubre lo que la astrología tiene preparado para ti a través de las cartas del especialista Jhan Sandoval, quien te ofrecerá las más acertadas predicciones del horóscopo de hoy, según tu signo zodiacal en Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Asimismo, entérate qué es lo que te depara el tarot en el amor, la salud, la amistad, la familia, el trabajo y el dinero.

Aries hoy

La soledad y el análisis te están ayudando a entender esa situación que te resultaba tan compleja. Hoy llegan a tu mente las soluciones, ahora solo es cuestión de ser estratégico y ejecutar.

Tauro hoy

Los objetivos que estás alcanzando son motivo de aplausos y también de envidias a tu alrededor. Que el comentario negativo de algunas personas no te afecte. Sé indiferente y sigue avanzando.

Géminis hoy

Esa deuda que no terminas por resolver ha estancado varios proyectos o compras que tenías en mente, pero gracias al apoyo económico de un familiar lograrás salir con éxito de esta situación.

Cáncer hoy

Tienes más de dos actividades que requieren de mucha atención y es importante que busques ayuda, pues solo no lograrías manejar tantos pendientes. Alguien estará dispuesto a darte la mano.

Leo hoy

Por ponerte en contra de alguien que no avala tu forma de trabajar, podrías complicar esa labor que debes de realizar en equipo. Sé tolerante y no pierdas profesionalismo por diferencias personales.

Virgo hoy

Pensaste que ese proyecto del que te hablaron hace tiempo estaba totalmente perdido, pero hoy tendrás noticias favorables. Tendrá luz verde y serás convocado para su realización, prepárate.

Libra hoy

Sigues lastimándote y removiéndote en la culpa por la pérdida de ese proyecto. No te hagas daño y mira nuevas alternativas. Si superas esta situación se abrirán nuevas y mejores oportunidades.

Escorpio hoy

Has estado perdiendo el control de tus emociones y mostrando celos que, posiblemente, no hayan tenido justificación. La persona que amas pensará en distanciarse si no cambias.

Sagitario hoy

Las sugerencias de esa persona te ayudarán a resolver tus problemas laborales, pero el temor a equivocarte te hace actuar con escepticismo. Confía en su capacidad y escúchala, te conviene.

Capricornio hoy

Ese período de soledad termina. Ahora que has madurado, te sientes preparado para volver a enamorarte y las posibilidades no faltarán. Estás cerca de iniciar una relación sentimental.

Acuario hoy

La angustia o la preocupación no te permite descansar. Hoy acudirás a una persona que ha pasado por el problema que estás enfrentando. Sus consejos serán una guía importante, escúchala.

Piscis hoy

No le des la espalda a esa persona que intenta comunicarse contigo. Alejarte ahora que todo puede cambiar solo traerías más inestabilidad y confusiones. Escúchala y aclara las diferencias.