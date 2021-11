¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, lunes 15 de noviembre del 2021?

Revisa AQUÍ las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de lunes 15 de noviembre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Aries

Esa persona que parecía paciente ahora te presionará para que termines con esa labor que te ha encomendado. No pierdas el orden y sigue esforzándote, podrás culminar con todo a tiempo.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Predicción semanal para Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Mago, significa que ese mal tiempo que pasaste en cuestiones económicas y malos trabajos van a quedar atrás. Esta carta es muy poderosa y te dice que es el momento de crecer en todo lo que tienes planeado, pero debes de ser cauteloso sobre con quién te relacionas en cuestiones de negocios.

Tu energía es muy fuerte y cada vez que piensas en positivo te pasan cosas espectaculares. Lo que viviste en el pasado te ayuda a crecer más como persona. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de noviembre con los números 5 y 23. Te recomiendo ponerte agua bendita en la frente y algo de plata para que la suerte te sonría siempre. En el amor seguirás con tu pareja muy estable. A los Aries solteros les va a venir un amor del signo de Capricornio, Géminis o Virgo.

Aries: últimas predicciones

14 de noviembre del 2021: No puedes perder tranquilidad por complacer o escuchar a esa persona que está equivocada en su actitud. Has mal acostumbrado a algunos seres queridos y eso debe de cambiar.

13 de noviembre de 2021: Tu vida amorosa te ha tenido distraído y las consecuencias se estarían reflejando en problemas laborales y retrasos. Recupera la concentración y en poco tiempo todo estará bajo tu control.

12 de noviembre de 2021: Esa amistad que te ha generado problemas económicos en el pasado te buscará solicitándote otro favor. Esta vez no te conviene ceder. No caigas en manipulaciones y toma distancia.

11 de noviembre de 2021: Tu mente estaría llevándote por escenarios mentales llenos de negatividad. No pierdas objetividad ni estrategia, pues serán las herramientas que te permitirán resolver el problema que te preocupa.

10 de noviembre de 2021: Tendrás una excelente gestión laboral, pero es posible que la retribución económica demore un poco, paciencia. En el amor, no desconfíes tanto de las intenciones de esa persona que conociste.