¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, lunes 15 de noviembre del 2021?

Horóscopo de Tauro

Todo da un giro positivo, llega un dinero que te permitirá salir de deudas. Es posible que un familiar te solicite algún préstamo. Cuidado, tendrías problemas para verlo de retorno. Sé prudente.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Predicción semanal para Tauro

Tu carta es La Sacerdotisa, te dice que es tiempo de madurar en lo profesional y buscar ya tu camino al éxito. Eres el más fuerte del zodiaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te relaciones. Esta carta también te dice que tu inteligencia supera a cualquiera, pero debes canalizarla en cosas positivas.

Debes de tener cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestiones personales, piensa dos veces antes de actuar porque eso te puede perseguir toda tu vida. Esta semana tendrás una junta de trabajo, trata de estar tranquilo. Te busca un amor del pasado para volver, trata de cerrar círculos y avanzar en tu vida amorosa. Tus números de la suerte son 7 y 66, usa más el color rojo. Este día 11 de noviembre te recomiendo que prendas una vela roja y le pidas a tu ángel lo que deseas.

Tauro: últimas predicciones

14 de noviembre de 2021: Hay cosas que han afectado tu estado emocional y es posible que estés muy irritable. Contrólate y no explotes con tus seres queridos, pues ellos no tienen la culpa de lo que estás viviendo.

13 de noviembre de 2021: Empiezas a ver las cosechas de todo tu esfuerzo. Atrás quedarán los problemas económicos que te mantenían en una constante tensión. Llega también una nueva oferta laboral.

12 de noviembre de 2021: La persona que te interesa se está alejando de alguien para intentar algo contigo. No es el tiempo de establecer vínculos profundos y espera conocerlo mejor. Solo así sabrás qué te conviene.

11 de noviembre de 2021: Es posible que debas de tomar el dinero que habías ahorrado para resolver un imprevisto familiar que se ha presentado, paciencia. En el amor, no pongas tantas barreras y perdona a esa persona.

10 de noviembre de 2021: No subestimes la edad de las personas con las que te estás relacionando laboralmente. Algunos demostrarán mucho talento y te sorprenderás. En el amor, tu relación empieza a fortalecerse.