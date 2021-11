¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, domingo 14 de noviembre del 2021?

Revisa AQUÍ las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, domingo 14 de noviembre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Libra

Llegan a tu mente esos pensamientos obsesivos que te impulsan a buscar a esa persona que sabes no es conveniente. No caigas en círculos viciosos y esfuérzate por cerrar ciclos, será lo mejor.

Libra

Signo de Aire: Una energía de extraversión, lo que les facilita la posibilidad de expresar lo que piensan. La libertad es una característica de los signos de Aire, no les gusta que les manden, es necesario convencerlos mostrándoles razones. El establecer vínculos es otra de sus características, les resulta muy fácil entrar en contacto con todo tipo de personas, tienen deseo de aprender y mostrar lo que saben.

Su cualidad es cardinal: Esta energía es activa, permite entrar en acción y en movimiento. Sumado al Aire (vínculo), la cualidad Cardinal en el signo de Libra es el impulso (cardinal) por relacionarse con los demás (Aire). Si bien se los juzga de indecisos, cuando toman una decisión pasan inmediatamente a ejecutar. La creatividad es otra característica de los cardinales y en Libra esto se acentúa por la regencia de Venus (arte).

Su polaridad es masculina: Incrementa la capacidad de acción, necesitan estar en constante movimiento, haciendo algo o gestionando. La mayoría de sus ideas (Aire) las llevan a la acción (polaridad masculina + energía cardinal), piensan y ejecutan, ese es su proceder. Como mencionamos, aquí la regencia es de Venus (atracción), haciendo que sus gestos y maneras tengan un encanto especial, pero esta regencia planetaria no atenúa la influencia masculina del signo: son reflexivos, mentales, necesitan de razones y, por lo tanto, no son sensibles a la emoción o al puro sentimiento.

Predicción semanal para Libra

Te salió la carta La Estrella en el horóscopo del Tarot, significa que la buena suerte domina tu vida y debes emplearla en tu beneficio. Tu signo es la balanza de todo lo que rodea y por eso siempre debes ser valiente para tomar decisiones aunque sean duras, eso te llevará al éxito. Evita la indecisión, debes valorarte, así que si sientes que una situación te incómoda, sólo repite ‘soy capaz y yo soy la fuerza’, eso te ayudará a crecer.

Esta semana te cambiarás de casa para irte a vivir con tu pareja. Realizan cambios en tu trabajo y te pagarán más. Este 11 de noviembre te recomiendo que prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas, verás que se cumplirá muy rápido. Tus números de la suerte son 01 y 29. Cuídate de problemas de corazón, mejora tu alimentación.

Libra: últimas predicciones

13 de noviembre de 2021: Estás evaluando la posibilidad de cortar radicalmente con una actividad que no te ha generado crecimiento. Hoy te contactarás con una persona de influencias que te ayudará en todo, paciencia.

12 de noviembre de 2021: Te son evidentes las acciones poco transparentes de quien parecía una amistad sincera. No busques enfrentamientos ni aclaraciones y solo toma distancia. El tiempo le ayudará a reflexionar.

11 de noviembre de 2021: Podrías entrar en contradicciones y desistir de las promesas que habías hecho, lo que podría generarte conflictos con aquellos que confiaban en tu palabra. Medita bien en tus decisiones.

10 de noviembre de 2021: Están surgiendo muchos cambios a tu alrededor y es importante que seas prudente, pues tus comentarios serían motivo de chismes y esto puede traerte algunos problemas. Cautela y discreción.

9 de noviembre de 2021: No has podido establecer los límites que pensabas. Los sentimientos te han envuelto y ahora estás comprometiéndote más con esa persona. No tengas temor, la experiencia valdrá la pena.