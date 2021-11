¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, viernes 12 de noviembre del 2021?

Entérate de las predicciones que tiene el tarot para ti y lo que te designan los astros de acuerdo a tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, viernes 12 de noviembre. Inicia el día de la mano de los vaticinios más acertados en el campo de la astrología, descubre cómo te irá en el amor, la salud, el trabajo, la economía y otros aspectos personales, familiares y de las amistades, según tu sol, luna o ascendente.

Horóscopo de Tauro

La persona que te interesa se está alejando de alguien para intentar algo contigo. No es el tiempo de establecer vínculos profundos y espera conocerlo mejor. Solo así sabrás qué te conviene.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

