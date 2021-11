¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, viernes 12 de noviembre del 2021?

Entérate de las predicciones que tiene el tarot para ti y lo que te designan los astros de acuerdo a tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, viernes 12 de noviembre. Inicia el día de la mano de los vaticinios más acertados en el campo de la astrología, descubre cómo te irá en el amor, la salud, el trabajo, la economía y otros aspectos personales, familiares y de las amistades, según tu sol, luna o ascendente.

Horóscopo de Aries

Esa amistad que te ha generado problemas económicos en el pasado te buscará solicitándote otro favor. Esta vez no te conviene ceder. No caigas en manipulaciones y toma distancia.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Aries: últimas predicciones

11 de noviembre de 2021: Tu mente estaría llevándote por escenarios mentales llenos de negatividad. No pierdas objetividad ni estrategia, pues serán las herramientas que te permitirán resolver el problema que te preocupa.

10 de noviembre de 2021: Tendrás una excelente gestión laboral, pero es posible que la retribución económica demore un poco, paciencia. En el amor, no desconfíes tanto de las intenciones de esa persona que conociste.

9 de noviembre de 2021: Los conflictos con tu equipo laboral no te permiten resolver ese problema que estás enfrentando. Necesitas limar asperezas para que puedas trabajar de una forma estratégica, recuérdalo.

8 de noviembre de 2021: Recibes buenas noticias de ese proyecto que pensaste no te iba a brindar resultados. No te confíes y sigue esforzándote, solo así pasará a materializarse y brindarte el crecimiento que deseas.

7 de noviembre de 2021: No podrás escaparte de esa responsabilidad familiar que hace semanas vienes evadiendo. Un ser querido te exigirá el apoyo que prometiste y deberás organizarte para poder cumplir tu palabra.