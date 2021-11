¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, jueves 11 de noviembre del 2021?

Descubre las predicciones que tiene el tarot para ti y lo que te designan los astros de acuerdo a tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, jueves 11 de noviembre. Inicia el día de la mano de los vaticinios más acertados en el campo de la astrología, averigua como te irá en el amor, la salud, el trabajo, la economía y otros aspectos de personal o los de amistades y familiares, según tu signo.

Horóscopo de Piscis

Luego de esa pérdida que te afectó mucho emocionalmente, llega una buena noticia que te devolverá la esperanza y la fe en la vida. Es el momento de levantarte y volver a comenzar, triunfarás.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Piscis: últimas predicciones

10 de noviembre de 2021: Deseas colaborar con esa amistad que está atravesando una serie de inconvenientes. No te comprometas más de la cuenta, luego podrías complicar tu propia agenda si no estableces límites.

9 de noviembre de 2021: Ese problema que pensabas sería complicado de resolver tendrá pronta solución gracias al apoyo de personas que te estiman. En el amor, cuidado, tus acciones pueden lastimar a tu pareja.

8 de noviembre de 2021: No estarías tomando una decisión y el tiempo sigue pasando. Cuidado, podrías perder una oportunidad de crecimiento laboral que resulta muy conveniente. Supera los temores y arriésgate.

7 de noviembre de 2021: Aunque te haya costado tomar esa decisión, alejarte de esa persona que hablaba mal de ti te permitirá vivir con más tranquilidad, lejos de intrigas y envidias. Con el tiempo podrás comprobarlo.

6 de noviembre de 2021: Corta la cadena y toma distancia de esa persona que te genera constantes altos y bajos emocionales. No mereces tanta inestabilidad y dependerá de ti salir de esta situación, recuérdalo.