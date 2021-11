¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, jueves 11 de noviembre del 2021?

Descubre las predicciones que tiene el tarot para ti y lo que te designan los astros de acuerdo a tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, jueves 11 de noviembre. Inicia el día de la mano de los vaticinios más acertados en el campo de la astrología, averigua como te irá en el amor, la salud, el trabajo, la economía y otros aspectos de personal o los de amistades y familiares, según tu signo.

Horóscopo de Leo

Llegas a un acuerdo laboral con una persona exigente y compleja para trabajar. El pacto será favorable, pero te pondrá muchas condiciones. Evalúa bien antes de tomar una decisión, recuérdalo.

Leo

Signo de Fuego: Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Su cualidad es fija: Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Su polaridad es masculina: Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

Leo: últimas predicciones

10 de noviembre de 2021: Has estado muy emocionado con un proyecto que, posiblemente, no se realice con la rapidez que deseabas. Que los obstáculos no te generen pesimismo, insiste y lograrás todas tus metas.

9 de noviembre de 2021: Estarías al frente de un reto laboral que podría hacerte dudar de tu capacidad. Confía en tus talentos y apela a tu experiencia. Lograrás resultados sorprendentes y tu crecimiento continuará.

8 de noviembre de 2021: Has tenido varios pendientes económicos que te generaron retrasos y perdidas. Ahora que todo se está resolviendo, volverás a recuperar la estabilidad financiera. No vuelvas a excederte en gastos.

7 de noviembre de 2021: Una reunión familiar o social te acercará a esa persona que consideras ha sido dura en sus comentarios. Te buscará para limar asperezas. No actúes con tanta indiferencia e intenta perdonar.

6 de noviembre de 2021: Sabes que esa persona no es conveniente. Propiciar una reconciliación o acercamiento luego de las actitudes que ha tenido solo te traería inseguridades y sufrimiento. Analiza y toma distancia.