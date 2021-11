¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, miércoles 10 de noviembre del 2021?

Descubre las predicciones que tiene el tarot para ti y lo que te designan los astros de acuerdo a tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, miércoles 10 de noviembre. Inicia el día de la mano de los vaticinios más acertados en el campo de la astrología, averigua como te irá en el amor, la salud, el trabajo, la economía y otros aspectos de personal o los de amistades y familiares, según tu signo.

Horóscopo de Escorpio

No insistas tanto y deja que el tiempo pase. Si esa persona siente tu necesidad de recuperar la relación podría mostrarse muy indiferente. En lo laboral, llega una oferta, será conveniente.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Escorpio: últimas predicciones

9 de noviembre de 2021: No fuerces situaciones que son insostenibles y acepta el final de esa etapa laboral. Hoy conversarás con alguien que te aprecia y sabrá orientarte hacia cosas nuevas que te conducirán al éxito.

8 de noviembre de 2021: Una persona con la que te relacionaste laboralmente en el pasado te buscará para ofrecerte una oportunidad de trabajo que te conviene aceptar. Llega una etapa de crecimiento, aprovéchala.

7 de noviembre de 2021: A pesar del cansancio te darás un tiempo para visitar a tus seres queridos. Estar en compañía de familiares cambiará tus ánimos y pasarás un buen momento. Solo evita algunos excesos.

6 de noviembre de 2021: Superas tus temores y buscas a esa persona con la que discutiste para aclarar los malos entendidos y reconciliarte. El orgullo está haciendo que prologues tu soledad y tú puedes cambiarlo.

5 de noviembre de 2021: Esa etapa de incertidumbre laboral termina. Una amistad te hará una propuesta laboral que será muy conveniente. Tienes los talentos, no lo dudes y acepta esta oferta, será conveniente.