¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, martes 9 de noviembre del 2021?

Esa persona que habías subestimado por su aparente inexperiencia te ayudará a concretar el proyecto que tienes en mente. En el amor, no tomes distancia sin explicar los motivos.

Géminis

Signo de Aire: Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Su cualidad es mutable: Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Su polaridad es masculina: De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

8 de noviembre de 2021: No quieres perder el dinero que has logrado ahorrar, pero es importante que saldes esa deuda, pues los intereses luego te traerían complicaciones. Salda todo pendiente, será lo mejor.

7 de noviembre de 2021: La persona que amas exigirá el tiempo que no puedes brindarle debido al exceso de actividades que debes de manejar. Explica los motivos que te obligan a cancelar ese encuentro, te entenderá.

6 de noviembre de 2021: Las intenciones de reconciliación están en ambas partes, pero la mala comunicación que tienes con esa persona no te permite entenderla y seguirían discutiendo. Sé más tolerante y escucha.

5 de noviembre de 2021: Un dinero no devuelto o un pago retrasado podría alterar tus ánimos y hacerte discutir con personas de tu entorno próximo. No pierdas la calma, si sabes manejarte todo se podrá negociar.

4 de noviembre de 2021: No confíes en las personas que están colaborando contigo y supervisa de manera directa todo lo que has encomendado. Encontrarás errores que deben de ser corregidos, no te distraigas.