Horóscopo semanal del 8 al 14 de noviembre de 2021: predicciones de Mhoni Vidente

Inicia tu jornada leyendo el Horóscopo semanal de Mhoni Vidente, la popular astróloga interpreta y comparte los vaticinios de los astros para tu signo del zodiaco en el campo de la salud, trabajo, amor, dinero y más. Puedes compartir las más acertadas predicciones con tus amigos y familiares de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Recuerda que puedes conocer consejos astrales y más predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo semanal para Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Mago, significa que ese mal tiempo que pasaste en cuestiones económicas y malos trabajos van a quedar atrás. Esta carta es muy poderosa y te dice que es el momento de crecer en todo lo que tienes planeado, pero debes de ser cauteloso sobre con quién te relacionas en cuestiones de negocios.

Tu energía es muy fuerte y cada vez que piensas en positivo te pasan cosas espectaculares. Lo que viviste en el pasado te ayuda a crecer más como persona. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de noviembre con los números 5 y 23. Te recomiendo ponerte agua bendita en la frente y algo de plata para que la suerte te sonría siempre. En el amor seguirás con tu pareja muy estable. A los Aries solteros les va a venir un amor del signo de Capricornio, Géminis o Virgo.

Horóscopo semanal para Tauro

Tu carta es La Sacerdotisa, te dice que es tiempo de madurar en lo profesional y buscar ya tu camino al éxito. Eres el más fuerte del zodiaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te relaciones. Esta carta también te dice que tu inteligencia supera a cualquiera, pero debes canalizarla en cosas positivas.

Debes de tener cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestiones personales, piensa dos veces antes de actuar porque eso te puede perseguir toda tu vida. Esta semana tendrás una junta de trabajo, trata de estar tranquilo. Te busca un amor del pasado para volver, trata de cerrar círculos y avanzar en tu vida amorosa. Tus números de la suerte son 7 y 66, usa más el color rojo. Este día 11 de noviembre te recomiendo que prendas una vela roja y le pidas a tu ángel lo que deseas.

Horóscopo semanal para Géminis

El Carruaje es tu carta del tarot de esta semana, te indica la reconciliación contigo mismo y con los demás. Es la carta de la superación personal y quitarte culpas del pasado. Recuerda que tu signo tiene la tendencia de lastimar siempre a los demás sin darse cuenta. No te sabotees tu mismo al éxito y la felicidad.

Te recomiendo que este día 11 de noviembre prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas, verás como la suerte va a venir a ti. Van a ser unos días de mucho trabajo, así que trata de no enojarte y tener paciencia para poder terminar todo lo que tienes pendiente. Tus números de la suerte son 2 y 11. Te busca un amor nuevo del signo de Acuario o Sagitario que va a ser muy compatible contigo. Arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor, así que tranquilo.

Horóscopo semanal para Cáncer

Esta semana tu carta es El Emperador, así que debes de cambiar de actitud hacia tu futuro. Es el momento ideal de crecer en lo profesional y esta carta te está diciendo que se te va a dar todo lo que deseas. Tu intuición está a un nivel muy fuerte, así que aprovéchala y el día 11 de noviembre prende una vela blanca y te des baños de canela, verás como la abundancia vendrá a tu vida. Tus números de la suerte son 00 y 26.

Te buscan para invitarte a salir de viaje en año nuevo, hazlo que ya necesitas un tiempo para ti. En cuestiones amorosas no seas tan dramático y trata de ser menos controlador con tu pareja, verás que se van a llevar de lo mejor. Ten cuidado con las pérdidas en la calle y trata de ser más cauteloso. Arreglas tu coche de una llanta o frenos. Decides cambiar el plan de celular.

Horóscopo semanal para Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Rueda de la Fortuna, te indica que debes confiar en tu astucia y libertad para tomar decisiones para ser un exitoso en todo lo que realices. Recuerda que tu signo es el rey de la selva y junto con esta carta se da la mancuerna perfecta para realizar todo y empezar una vida de triunfos.

El día 11 de noviembre te recomiendo prender una vela de color rojo y pedirle a tu ángel lo que tanto necesitas. Semana de cierre de contratos en tu trabajo, trata de ponerte al día en todo lo laboral. Cuídate de problemas de espalda o riñones. A los Leo que están en pareja traten de tener más comunicación y no faltarse al respeto cuando tengan una discusión. Los solteros conocerán a alguien en la escuela o gimnasio. No seas tan soberbio y aprende a ofrecer disculpas.

Horóscopo semanal para Virgo

Tu carta para estos días es El Ermitaño, significa que vas a estar viviendo una catarsis. Debes aprender a ir con cuidado con la toma de decisiones y no llenarte la cabeza con ideas que no son buenas para ti. Esta carta te indica que los cambios que estás viviendo son inevitables y que debes aprender a solucionar en el momento y no sacarle la vuelta.

Piensas en realizar esa compra de un hogar para tener un patrimonio. Recibes la invitación de salir de viaje y estar con tu familia. Ya no mires atrás y siempre trata de avanzar en cuestiones del amor, si tu ex pareja no te valoró es mejor cerrar ese ciclo y seguir conociendo personas más compatibles. Te llega la sorpresa de un dinero este día 11 de noviembre con tus números de la suerte son 7 y 20. Usa más el color rojo fuerte para la abundancia.

Horóscopo semanal para Libra

Te salió la carta La Estrella en el horóscopo del Tarot, significa que la buena suerte domina tu vida y debes emplearla en tu beneficio. Tu signo es la balanza de todo lo que rodea y por eso siempre debes ser valiente para tomar decisiones aunque sean duras, eso te llevará al éxito. Evita la indecisión, debes valorarte, así que si sientes que una situación te incómoda, sólo repite ‘soy capaz y yo soy la fuerza’, eso te ayudará a crecer.

Esta semana te cambiarás de casa para irte a vivir con tu pareja. Realizan cambios en tu trabajo y te pagarán más. Este 11 de noviembre te recomiendo que prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas, verás que se cumplirá muy rápido. Tus números de la suerte son 01 y 29. Cuídate de problemas de corazón, mejora tu alimentación.

Horóscopo semanal para Escorpio

La carta El Loco te salió en el horóscopo del Tarot, y te dice que es momento del desapego y gratitud en tu vida, pasarás por un cambio radical en tu forma de ser; también te indica que eres el renacer de ti mismo y estás en el momento de elevar tu espíritu al 100% y más por tu cumpleaños, pero no tengas miedo a esa transformación que se avecina. Se acerca la abundancia en todo lo que realices, sobre todo en cuestión de inversiones.

Esta semana tendrás mucha carga de trabajo y habrá un reajuste de personal; trata de estar prevenido para cualquier cambio que se presente. Cuídate de problemas de alcohol, controla tus vicios. Este 11 de noviembre te recomiendo que prendas una vela de color blanco y le pidas a tu ángel de la guarda lo que deseas, verás cómo se cumplirá. Tus números de la suerte son 05 y 33.

Horóscopo semanal para Sagitario

El Sol es la carta que te salió en el horóscopo del Tarot, implica que te hallas en la mejor época de tu vida, la abundancia está presente desde este momento y debes usarla para cambiar de trabajo por uno mejor o para iniciar un negocio propio; otra opción sería hacer lo necesario para tener un patrimonio tipo casa o coche.

La carta El Sol junto a tu signo es una dupla perfecta de abundancia, así que no dudes y saca los miedos de tu vida. Lánzate al éxito, esta carta te recomienda que equilibres tus emociones y no te dejes llevar por celos y enojos equivocados. Realizas unos cambios en tu casa. Para este 11 de noviembre te recomiendo que prendas una vela de color blanco y le pidas tu ángel la guarda lo que deseas, verás cómo se cumplirá. Tus números de la suerte son 06 y 31. Regresa a ti un amor que se fue.

Horóscopo semanal para Capricornio

La Fuerza es la carta que te salió en el horóscopo del Tarot, indica que atraviesas por un momento de vitalidad positiva, y tu signo entrará a una etapa de prosperidad que debes aprovechar. Cuida el dinero que te llegue en estos días y no gastes sin sentido. Necesitas un tiempo para ti o salir a caminar en las mañanas para que los rayos del sol te ayuden a estar más saludable y sientas el entusiasmo para cumplir tus metas.

Esta semana tendrás mucho trabajo y exámenes de tu escuela, ordena tu tiempo para que cumplas con todo. Te busca un amor del pasado para pelear, pero como no es para ti, mejor cierra ese círculo y avanza en tu vida amorosa. Te recomiendo que el 11 de noviembre prendas una vela de color blanco y le pidas a tu ángel de la guarda lo que necesitas. Tus números de la suerte son 17, 21 y 30.

Horóscopo semanal para Acuario

En el horóscopo del Tarot te salió El Juicio, indica que tu vida entró en una etapa de confianza, así que no dudes de tus cualidades para triunfar y ser exitoso. La carta te dice que ya tienes una guía en tu vida para estar de lo mejor, no te enredes con auto desconfianza, recuerda que tus pensamientos son reflejo de tus acciones; deja a un lado todo lo negativo.

Semana de emociones encontradas, no sabrás qué hacer con un amor del pasado, pero como las mejores decisiones se toman en calma, deja que todo fluya. Evita estar molesto en tu trabajo, si no te valoran busca algo mejor para tu desempeño profesional. Eres el más coqueto del zodiaco y eso te hace tener compañía amorosa siempre. Este 11 de noviembre te recomiendo que pendas una vela de color azul y le pidas a tu ángel de la guarda lo que necesitas.

Horóscopo semanal para Piscis

Te salió La Templanza en el horóscopo del Tarot, indica que estás de suerte y empezarás una etapa de realización personal este año. No debes agobiarte por las situaciones caóticas de la vida, ten paciencia para resolverlas, pues tendrás los elementos necesarios para solucionar todos los problemas que se te presenten. Estás en tiempo de cambiar de ideas y crecer más en tu patrimonio económico, tu único límite serás tú mismo.

La carta refleja la necesidad de salir de viaje y conocer a personas de otras partes. Esta semana tendrás mucho trabajo y tareas pendientes de tus negocios. Tus números de la suerte son 08 y 71. Este 11 de noviembre te recomiendo que prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas. Un intenso amor del signo de Escorpión o Cáncer llegará a tu vida.