Horóscopo de hoy martes 9 de noviembre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Inicia tu día con las predicciones del tarot y sigue AQUÍ lo qué te depara los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, martes 9 de noviembre. Descubre los más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Las predicciones llegan gracias a los certeros augurios del tarot de Jhan Sandoval. Por último, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

Los conflictos con tu equipo laboral no te permiten resolver ese problema que estás enfrentando. Necesitas limar asperezas para que puedas trabajar de una forma estratégica, recuérdalo.

Tauro hoy

Está demorando la llegada de ese dinero y esto puede alterar tus ánimos. No lo permitas, en pocos días todo se resolverá. En el amor, podrías hacer comentarios que afecten a tu pareja, cuidado.

Géminis hoy

Esa persona que habías subestimado por su aparente inexperiencia te ayudará a concretar el proyecto que tienes en mente. En el amor, no tomes distancia sin explicar los motivos.

Cáncer hoy

Tu deseo por recuperar ese dinero perdido te llevaría a considerar posibilidades riesgosas, que terminarían por afectarte más. Habrá alguien cerca que podrá asesorarte, escúchalo.

Leo hoy

Estarías al frente de un reto laboral que podría hacerte dudar de tu capacidad. Confía en tus talentos y apela a tu experiencia. Lograrás resultados sorprendentes y tu crecimiento continuará.

Virgo hoy

No te quedarás en ideas. Hoy comenzarás a elaborar el plan para desarrollar ese proyecto que tanto te entusiasma. En el amor, alguien que te interesa se acercará, no actúes con indiferencia.

Libra hoy

No has podido establecer los límites que pensabas. Los sentimientos te han envuelto y ahora estás comprometiéndote más con esa persona. No tengas temor, la experiencia valdrá la pena.

Escorpio hoy

No fuerces situaciones que son insostenibles y acepta el final de esa etapa laboral. Hoy conversarás con alguien que te aprecia y sabrá orientarte hacia cosas nuevas que te conducirán al éxito.

Sagitario hoy

Esa persona con la que peleaste no tiene la culpa de los problemas que estás enfrentando. Controla tu carácter y busca un espacio para disculparte. Tu indiferencia está dañándola.

Capricornio hoy

No hagas comentarios o recriminaciones basándote en subjetividades o en un ánimo alterado, podrías decir cosas innecesarias que compliquen tu panorama sentimental. Reflexiona.

Acuario hoy

Te basarás en el éxito de tus últimas gestiones para vincularte en proyectos más ambiciosos. Tu crecimiento será sorprendente. En el amor, esa persona demostrará más sus sentimientos.

Piscis hoy

Ese problema que pensabas sería complicado de resolver tendrá pronta solución gracias al apoyo de personas que te estiman. En el amor, cuidado, tus acciones pueden lastimar a tu pareja.