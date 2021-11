¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, sábado 6 de noviembre del 2021?

Revisa AQUÍ las predicciones del tarot y lo qué te depara los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, sábado 6 de noviembre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Además, recuerda que puedes enterarte de las predicciones que el destino te tiene preparado para ti, con los certeros augurios del tarot de Jhan Sandoval. Por último, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

También puedes ver: Horóscopo de hoy, sábado 6 de noviembre del 2021: consulta las predicciones para tu signo zodiacal

Horóscopo de Libra

Invertirás tu tiempo libre en estructurar ese proyecto que tanto deseas concretar. El esfuerzo y la constancia te llevarán a materializarlo. Será exitoso y te brindará crecimiento económico.

Libra

Signo de Aire: Una energía de extraversión, lo que les facilita la posibilidad de expresar lo que piensan. La libertad es una característica de los signos de Aire, no les gusta que les manden, es necesario convencerlos mostrándoles razones. El establecer vínculos es otra de sus características, les resulta muy fácil entrar en contacto con todo tipo de personas, tienen deseo de aprender y mostrar lo que saben.

Su cualidad es cardinal: Esta energía es activa, permite entrar en acción y en movimiento. Sumado al Aire (vínculo), la cualidad Cardinal en el signo de Libra es el impulso (cardinal) por relacionarse con los demás (Aire). Si bien se los juzga de indecisos, cuando toman una decisión pasan inmediatamente a ejecutar. La creatividad es otra característica de los cardinales y en Libra esto se acentúa por la regencia de Venus (arte).

Su polaridad es masculina: Incrementa la capacidad de acción, necesitan estar en constante movimiento, haciendo algo o gestionando. La mayoría de sus ideas (Aire) las llevan a la acción (polaridad masculina + energía cardinal), piensan y ejecutan, ese es su proceder. Como mencionamos, aquí la regencia es de Venus (atracción), haciendo que sus gestos y maneras tengan un encanto especial, pero esta regencia planetaria no atenúa la influencia masculina del signo: son reflexivos, mentales, necesitan de razones y, por lo tanto, no son sensibles a la emoción o al puro sentimiento.

Predicción semanal para Libra

La recompensa a tus esfuerzos te llegará en noviembre, los astros están de tu lado, lo cual es histórico, porque después de 30 años por fin la alineación de todos los planetas estará en tu signo, y eso implica que el mes será decisivo para que reestructures tu vida, así que aprovecha porque son tiempos ideales para que crezcas en lo económico y asumas tus responsabilidades amorosas. Tu día de suerte será el jueves, tu número mágico el 23 y tu color el azul fuerte.

Esta semana estarás con mucho trabajo o te pondrás al día en tus estudios. Ten cuidado con lo que comes, debes mantener una dieta estricta. Te responden de un trabajo en un negocio nuevo que te dejará cuantiosas ganancias. Ya no seas tan terco con ese amor, si no te busca es porque no le intereses, mejor conoce a personas más compatibles contigo.

Libra: últimas predicciones

5 de noviembre de 2021: Cambian los planes, esa actividad que tanto anhelaste desarrollar deberá de ser pospuesta y en su lugar tendrás que dedicarte a labores que requieren de atención urgente. Paciencia y esfuérzate.

4 de noviembre de 2021: Has actuado de una manera impulsiva, sin medir tus comentarios. Ahora que has recapacitado buscarás a esa persona para disculparte. Dale tiempo, sus procesos son diferentes a los tuyos.

3 de noviembre de 2021: El ambiente tenso y competitivo de los últimos días te ha puesto a la defensiva frente a tus compañeros. Baja la guardia y muéstrate cordial, solo así el mal clima pasará y volverá la armonía.

2 de noviembre de 2021: Una persona con visión e influencias verá en ti un elemento indispensable en el desarrollo de sus proyectos. Se viene una propuesta que será favorable para tu crecimiento profesional, acéptala.

1 de noviembre de 2021: Te ha costado aceptar algunos cambios que has experimentado a nivel laboral. No te cierres en ideas negativas y evalúa lo conveniente de cerrar ciclos. Hay mejores oportunidades que se presentarán.