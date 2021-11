¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, sábado 6 de noviembre del 2021?

Revisa AQUÍ las predicciones del tarot y lo qué te depara los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, sábado 6 de noviembre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Leo

Sabes que esa persona no es conveniente. Propiciar una reconciliación o acercamiento luego de las actitudes que ha tenido solo te traería inseguridades y sufrimiento. Analiza y toma distancia.

Leo

Signo de Fuego: Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Su cualidad es fija: Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Su polaridad es masculina: Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

Predicción semanal para Leo

Noviembre, el inicio de una nueva era para tu signo, es decir, tu energía se está adentrando en un ciclo que te puede ayudar a crecer en todos los sentidos y más en cuestión laboral. Tu signo tiene mucha creatividad y una personalidad magnética. También vas a estar conectado con viajes largos al extranjero y conocer a personas importantes que te harán crecer en tu vida. Una semana dura en el trabajo por auditoría, trata de estar muy atento a los cambios.

Te busca un amor nuevo que va a ser muy compatible contigo. Si estás cambiando de casa trata primero de buscar lo mejor para tu actitud de aventurero y así encontrar el mejor hogar. Cuidado con los gastos imprevistos. Ya no prometas lo que no vas a cumplir, es mejor no decir nada. Tu día mágico el viernes. Tu número el 19. Tu color el rosa mexicano.

Leo: últimas predicciones

5 de noviembre de 2021: Esa persona que tanto llama tu atención se está alejando y esto te genera mucha inseguridad y temor. Controla tu imaginación y espera. Luego dialogarán y aclararán malos entendidos.

4 de noviembre de 2021: Tienes que llegar a un acuerdo con condiciones super claras antes de hacer la entrega de ese dinero. Caso contrario, podrías arrepentirte de solicitar servicios que no satisfacen tus expectativas.

3 de noviembre de 2021: Estás obviando formas más novedosas y rápidas de realizar tu labor. No dejes que la obstinación te conduzca al retraso y deja que otros con más conocimientos te ayuden a actualizarte.

2 de noviembre de 2021: Esa inversión que habías realizado empieza a generarte buenos resultados y esto te brindará una sensación de satisfacción y felicidad. Todo lo estancado se acelera de manera positiva.

1 de noviembre de 2021: Una persona poco transparente, pero confiada de la simpatía que ha despertado en ti, se acercará proponiéndote un negocio o préstamo que podría ser muy perjudicial. Mantén distancia.