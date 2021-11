¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, viernes 5 de noviembre del 2021?

¿Quieres saber qué te deparan los astros? Sigue AQUÍ las predicciones del tarot según tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, viernes 5 de noviembre. Antes de iniciar tu día, conoce qué es lo que traen los astros para ti con los más acertados pronósticos de la astrología y descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y el de tus amistades.

Las predicciones llegan gracias a los certeros vaticinios del tarot de Jhan Sandoval. Además, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Géminis

Un dinero no devuelto o un pago retrasado podría alterar tus ánimos y hacerte discutir con personas de tu entorno próximo. No pierdas la calma, si sabes manejarte todo se podrá negociar.

Géminis

Signo de Aire: Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Su cualidad es mutable: Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Su polaridad es masculina: De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Predicción semanal para Géminis

Trata de no pelear con tu pareja y no guardes rencores. Te buscan para ofrecerte un negocio, acepta. Los que están en proceso de divorcio por fin llegan a un acuerdo. Tu ángel de la guarda te recomienda que expreses tu verdad y defiendas tus ideales, con ello tu creatividad brillará con más intensidad.

Tus signos compatibles en el amor son Aries, Leo y Capricornio. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 71.

Géminis: últimas predicciones

4 de noviembre de 2021: No confíes en las personas que están colaborando contigo y supervisa de manera directa todo lo que has encomendado. Encontrarás errores que deben de ser corregidos, no te distraigas.

3 de noviembre de 2021: Llegan nuevas ofertas de trabajo y también posibilidades de realizar inversiones. No conviene apresurarte, pues pasarías por alto detalles que necesitas considerar. Espera y analízalo bien.

2 de noviembre de 2021: Te liberas de responsabilidades que te habían dejado sin espacios personales. No obstante, no te relajes del todo, pues aún hay cosas que requieren de atención y no las debes de descuidar.

1 de noviembre de 2021: Estás frente a una labor que exige el máximo de concentración y no te puedes permitir distracciones pues las consecuencias serían inmediatas. Esfuérzate y lograrás excelentes resultados.

31 de octubre de 2021: Comienzas el día inmerso en recuerdos que te hacen daño. Saca de tu mente viejas imágenes y asiste a esa reunión familiar. Te hará bien rodearte de amistades y personas queridas.