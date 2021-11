¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, jueves 4 de noviembre del 2021?

¿Quieres saber qué te deparan los astros? Sigue AQUÍ las predicciones del tarot según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, jueves 4 de noviembre. Inicia tu día o tu semana con los más acertados designios de la astrología en temas como el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y el de tus amistades, según el signo.

Horóscopo de Sagitario

Sigues esperando respuestas sobre trabajo o dinero por parte de una persona que ha demostrado despreocupación y evasivas. Suelta esta situación y busca mejores alternativas de crecimiento.

Sagitario

Signo de Fuego: Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Su cualidad es mutable: La inquietud es lo que resalta, le da curiosidad saber, explorar, cruzar más allá de la frontera, pero sin saber qué hacer después. Hay en ellos una gran capacidad de adaptación, esto les permite transitar cualquier sendero sin complicarse. La mutabilidad brinda un grado de empatía que le permite entender las razones más extrañas, esto amplifica su capacidad de comprensión al otro.

Su polaridad es masculina: Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Predicción semanal para Sagitario

Será una semana pesada en el trabajo, concéntrate. Recuerdas a un amor que se fue sin decirte nada, pero mejor cierra ese círculo y avanza. Te notifican una demanda o arreglas algo de notario público. No hagas caso a lo que dicen de ti, sigue igual de auténtico. Tu ángel de la guarda te dice que parte de tu misión en la vida es enseñar y guiar a los demás.

Los signos más compatibles contigo son Acuario , Aries y Leo. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 55 y 81.

Sagitario: últimas predicciones

3 de noviembre de 2021: El tiempo está pasando y sigues pensando en aquellas cosas que perdiste. No mires atrás y cambia de enfoque. Hay oportunidades muy favorables que se aproximan y debes de prepararte.

2 de noviembre de 2021: Rompes con estructuras limitantes para vincularte en un nuevo proyecto, se abre para ti un horizonte lleno de posibilidades. En el amor, no seas dominante y dale a esa persona su espacio.

1 de noviembre de 2021: Todo lo relacionado a lo familiar empezará a traerte satisfacción y felicidad. Es posible que realices un viaje o tengas constantes desplazamientos. Te sentirás exigido, esfuérzate al máximo.

31 de octubre de 2021: Recibes mensajes de esa persona que llama tu atención. No aceleres procesos ni te impulses a mostrar intensamente tus sentimientos. Solo en control y la paciencia te llevarán a la conquista.

30 de octubre de 2021: No hables por las heridas, es posible que digas cosas muy directas que afecten la relación con esa persona que se muestra arrepentida. Si no la perdonas esa reconciliación no funcionará.