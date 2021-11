Horóscopo de hoy jueves 4 de noviembre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal.

Entérate del horóscopo de hoy, jueves 4 de noviembre, para tu signo del zodiaco según los astros. Ya sea que tu sol, luna o ascendente se encuentre en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, podrás conocer todo lo que el tarot trae para ti. Además, descubrirás las predicciones en el dinero, trabajo, salud, familia, amistad y amor en base a la astrología, a cargo del tarotista Jhan Sandoval, quien trae los pronósticos más acertados del momento.

A continuación, consulta las predicciones de nuestro especialista. Revisa tu signo zodiacal y prepárate para afrontar mejor tu día.

Aries hoy

Estás culminando con éxito esa labor que te encomendaron, pero los comentarios negativos de una persona que compite contigo te harían dudar de tus resultados. Trata de ignorarla.

Tauro hoy

Esa propuesta laboral que tienes en manos te permitirá estabilizar tu situación laboral y económica, no la descartes. En el amor, habrá más armonía en tu relación, no la pierdas por inseguridades.

Géminis hoy

No te confíes de las personas que están colaborando contigo y supervisa de manera directa todo lo que has encomendado. Encontrarás errores que deben de ser corregidos, no te distraigas.

Cáncer hoy

Ese problema que tantas tensiones te generó se está resolviendo de manera positiva, pero los temores a que todo se vuelva a complicar no salen de tu mente. Controla tus pensamientos.

Leo hoy

Tienes que llegar a un acuerdo con condiciones super claras antes de hacer la entrega de ese dinero. Caso contrario, podrías arrepentirte de solicitar servicios que no satisfacen tus expectativas.

Virgo hoy

Le estarías dando validez a comentarios malintencionados de quienes desean verte discutir con tu entorno laboral. No te dejes influir por intrigas y sé muy discreto a la hora de opinar.

Libra hoy

Has actuado de una manera impulsiva sin medir tus comentarios. Ahora que has recapacitado buscarás a esa persona para disculparte. Dale tiempo, sus procesos son diferentes a los tuyos.

Escorpio hoy

Te está costando aceptar los cambios tan drásticos por los que has tenido que pasar. No mezcles más tus emociones y acepta este período de transición, te conducirá a mejores experiencias.

Sagitario hoy

Sigues esperando respuestas sobre trabajo o dinero por parte de una persona que ha demostrado despreocupación y evasivas. Suelta esta situación y busca mejores alternativas de crecimiento.

Capricornio hoy

A pesar de la competencia, logras la meta por la que tanto has luchado y la compensación económica será la esperada. Es posible que evalúes el desarrollo de un nuevo negocio.

Acuario hoy

Retomas contacto con amistades que hace mucho no ves. Estas personas serán de gran ayuda, pues te brindarán el apoyo que necesitabas para desarrollar tus proyectos. Aprovecha el momento.

Piscis hoy

Esos cambios que pensabas no podías enfrentar, pasaran a ser situaciones que manejarás correctamente y de una manera inteligente. Hoy tu mente brillará por estrategia y capacidad resolutiva.