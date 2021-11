¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, martes 2 de noviembre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot y sigue AQUÍ lo qué te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, martes 2 de noviembre. Descubre los más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Recibes la compensación económica que esperabas por todo el esfuerzo invertido en ese proyecto que culminaste exitosamente. En el amor, no te bloquees y permite que esa persona se acerque.

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

La energía de tu signo se desgastará un poco esta semana por la Luna llena azul, así que trata de no hacer ningún trámite de créditos o cierres de contratos. Trata de no platicar de más tus planes. Recibes un dinero por un trámite del pasado o un pago de comisiones.

Tu ángel de la guarda te recomienda administrar mejor tu tiempo, que tu prioridad de alcanzar el éxito sea lo primero en tu lista y no te distraigas. Tu compatibilidad en el amor será con los signos de Capricornio, Libra y Cáncer. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 28 y 71.

1 de noviembre de 2021: Un compañero ha aprovechado los problemas y distracciones que has tenido, para competir de una manera desleal contigo. Sé indiferente y continúa esforzándote, nadie te detendrá.

31 de octubre de 2021: Le darás la espalda a todos los problemas que te aquejaban. Miras el mundo con más optimismo y esto se notará en una actitud más alegre y positiva. Todo empieza a cambiar a tu favor.

30 de octubre de 2021: Aunque tu mente esté centrada en asuntos laborales, no seas indiferente con esa persona que intenta acercarse. Hoy te invitará a salir y no debes de rechazar su propuesta, te divertirás.

29 de octubre de 2021: Has idealizado mucho un proyecto que necesita ser evaluado de una forma más discriminativa antes de impulsarte a concretarlo. Depurarlo y ordenarte te permitirá aterrizarlo con éxito.

28 de octubre de 2021: Esa pérdida económica te ha obligado a retrasar compras o pagos pendientes. Paciencia, recibirás el apoyo que necesitas por parte de una amistad y en poco tiempo todo se volverá a regularizar.

27 de octubre de 2021: Se suma a tu agenda asuntos familiares que será imposible evadir. Para manejarlos, tendrás que dividirte y no perder la concentración. Finalizarás el día agotado, pero satisfecho por los resultados.