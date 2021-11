¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, martes 2 de noviembre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot y sigue AQUÍ lo qué te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, martes 2 de noviembre. Descubre los más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades

Horóscopo de Piscis

Has perdido tiempo intentando solucionar las cosas de la manera equivocada. Hoy conversarás con alguien práctico que te mostrará el camino correcto. En poco tiempo todo cambiará.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Predicción semanal para Piscis

Te proponen un negocio de ventas. Seguirás de lo más enamorado y piensas en formalizar. Tu ángel de la guarda te pide prestar atención a tus sueños, que recibirás una guía divina mientras duermes y la solución a tus problemas. Te busca alguien del signo de Géminis para reclamarte algo amoroso.

Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 27 y 51. Tu mejor compatibilidad de pareja es con el signo de Piscis, Géminis o Virgo.

Piscis: últimas predicciones

1 de noviembre: A pesar de tu recargada agenda laboral, no te faltará ánimo y voluntad para seguir esforzándote. Hoy tendrás bajo tu dominio temas que pensabas difíciles de manejar, te sentirás tranquilo.

31 de octubre de 2021: No permitas que las intrigas de una persona malintencionada alteren la armonía que has logrado recuperar en lo familiar. Por la noche, es posible que recibas la visita de amigos, te divertirás.

30 de octubre de 2021: Has estado afectado emocionalmente, pero hoy te rodearán personas agradables, gracias a las cuales cambiará tu estado de ánimo. Por la noche, descansarás temprano para reponer energías.

29 de octubre de 2021: Habrá muchas actividades en la agenda y algunas podrían obligarte a realizar distintos desplazamientos, lo que podría resultar agotador. No te exijas más de la cuenta y evitarás que te afecte.

28 de octubre de 2021: Habrá algunas complicaciones que te obliguen a requerir del apoyo de otras personas para poder resolverlo todo de manera correcta. En el amor, no saques los pies del piso, controla la ilusión.

27 de octubre de 2021: Tendrás que cerrar un ciclo laboral. El cambio será para bien, solo sé paciente. El problema que te ha distanciado de tu pareja no es del todo grave, reflexiona y no prolongues esta separación.