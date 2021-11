¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, martes 2 de noviembre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot y sigue AQUÍ lo qué te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, martes 2 de noviembre. Descubre los más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Escorpio

Al parecer, no has cumplido con lo que se había pactado en ese proyecto y es posible que tengas que enfrentar algún tipo de reclamo. Escucha con paciencia y trata de negociar, será lo mejor.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Predicción semanal para Escorpio

Emprenderás esta última semana de octubre un cambio radical en tu vida hacia lo positivo y más porque es tu época de cumpleaños, así que debes prepararte para lo que pasará. Trata de no creerte todo lo que te prometen y siempre avanza con los pies en la tierra al hacer un trámite, así no caerás en fraudes. Ya no seas tan aburrido contigo mismo, dale un propósito a tu vida. Tu ángel de la guarda te dice que por fin tendrás éxito en tus logros profesionales.

Tus números de la suerte son 17, 32 y 66. Tu compatibilidad es con los signos de Tauro, Leo y Capricornio, y más en lo amoroso.

Escorpio: últimas predicciones

1 de noviembre de 2021: Esa persona que parecía indiferente te sorprenderá brindándote apoyo en un momento de tensión laboral. Su ayuda será indispensable y será el medio por el cual vuelvan a conciliar.

31 de octubre de 2021: Has tenido días muy agotadores. Por más que desees continuar, ha llegado el momento da darte una pausa y descansar. Necesitas recuperar energías si deseas mantener la constancia.

30 de octubre de 2021: La comunicación con la persona que te interesa se ha enfriado y es porque ambas partes han tomado distancia. Que el orgullo no te haga poner barreras innecesarias e intenta acercarte.

29 de octubre de 2021: En medio de una situación crítica, empiezas a recibir el apoyo económico de personas que te estiman. Te sentirás respaldado y en poco tiempo los problemas que te aquejaban se resolverán.

28 de octubre de 2021: Aunque esa persona haya sido indiferente a tu intención de reconciliar, no debes de actuar con resentimiento o distancia. Si el orgullo te gobierna ese conflicto no terminará, sé paciente.

27 de octubre de 2021: No tienes el ánimo ni el deseo de seguir las pautas que se han establecido para realizar la función que desempeñas. No obstante, mostrarte en contra generaría rivalidades que conviene evitar.