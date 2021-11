¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, martes 2 de noviembre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot y sigue AQUÍ lo qué te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, martes 2 de noviembre . Descubre los más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Las predicciones llegan gracias a los certeros augurios del tarot de Jhan Sandoval. Por último, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Aries

Te genera sospecha y desconfianza los retrasos que tiene ese compañero en terminar la labor que le encomendaste. No te adelantes a juicios sin conocer los detalles. Búscalo e intenta dialogar.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Predicción semanal para Aries

Tendrás una semana de grandes logros personales, por fin te decides a ser feliz con tu pareja. Eres el líder del zodiaco y el pilar en todo, particularmente en tu familia, así que trata de ayudarlos cuando te lo pidan. Tu ángel de la guarda te dice que esta semana podrás hacer un cambio positivo, pon en práctica nuevas ideas.

Los solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos de Leo, Virgo y Piscis. Tus números de la suerte serán 03, 18 y 21.

Aries: últimas predicciones

1 de noviembre de 2021: Gracias a tu esfuerzo tu imagen está resaltando y es posible que recibas una oferta tentadora, pero difícil de manejar. Cree en tu capacidad y arriésgate, si te esfuerzas obtendrás el éxito.

31 de octubre de 2021: Es posible que pospongas algunas obligaciones para prolongar el tiempo de descanso que deseas tener. Hoy relajarás tensiones y terminarás el día en un agradable encuentro sentimental.

30 de octubre de 2021: Tienes que separar lo personal de lo laboral. Es posible que un tema de tipo sentimental no te permita la concentración necesaria para el desarrollo de tus actividades. Evita distracciones.

29 de octubre de 2021: Luego de esa decepción sentimental, se están presentando nuevas oportunidades en el amor, pero el miedo a vivir la misma experiencia te hace desdibujar la realidad y bloquearte. Evítalo.

28 de octubre de 2021: Estarías evadiendo compromisos familiares para dedicarle más tiempo a aquellos asuntos laborales que se habían complicado. Sé más organizado y evitarás cancelar planes con tus seres queridos.

27 de octubre de 2021: Sabes que para lograr tus planes necesitas del apoyo de personas específicas, hoy te animarás a buscarlas y tu propuesta será aceptada. En el amor, demuestra con más intensidad tus sentimientos.