Horóscopo semanal del 1 al 7 de noviembre: conoce las predicciones de Mhoni Vidente

Inicia tu jornada con el Horóscopo semanal de Mhoni Vidente, la popular astróloga comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo, amor, dinero y más. Puedes compartir las más acertadas predicciones con tus amigos y familiares de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

No olvides también que puedes conocer consejos astrales y más predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo semanal para Aries

Hace meses que has entrado en un periodo crucial de tu existencia, estás reinventándote en muchos sentidos y empezando un nuevo ciclo personal y laboral destinado a conducirte a niveles más elevados y a nuevas experiencias de vida. El Aries está en su mejor momento, así que ten confianza en ti para poder lograr todo lo que te propones en noviembre. Empieza a hacer ejercicio y una dieta saludable para empezar el mes de lo mejor.

Te llega la oportunidad de un crecimiento en tu trabajo, tómalo. Seguirás con tu pareja estable, pero un amor del pasado del signo de Acuario o Géminis te va a buscar para estar otra vez en una relación. Tu día de suerte el miércoles. Tu número mágico el 13. Tu color el naranja. Recuerda ser más prudente en tus comentarios para no ofender a nadie y tener mejores relaciones.

Horóscopo semanal para Tauro

En este mes aparecerán grandes oportunidades para crecer y ser feliz. Sentirás que una corriente de energía positiva llegará porque estás por empezar un nuevo ciclo de vida. Evita rodearte de personas tóxicas en tu camino, las energías que te traen solo lograrán enfermarte. El signo de Tauro está en uno de sus mejores meses, así que deberás aprovechar todo cuanto se les presente para seguir creciendo. Te preparas para un mes de viajes.

Semana de cambios repentinos de trabajo. Te llega un dinero extra con el numero 11. Terminas de hacer un pago de tu coche, eso te hará sentir más tranquilo económicamente. Ya no busques el amor, deja que solo llegue a ti vida. Tu color de la suerte el rojo. Cuidado con las traiciones de compañeros de trabajo, sé más cauteloso en tus comentarios. Tu día mágico el martes.

Horóscopo semanal para Géminis

Nuevo comienzo en el mes de noviembre. Tus relaciones personales y amorosas entrarán en una nueva etapa que va a ser sin duda una que te va a dejar marcado. Intenta unirte a un club social que te pueda dejar aprendizajes positivos. Considera volver a estudiar o el emprender un negocio. Es un mes crucial para efectuar grandes cambios como irte a vivir a otro país o cuidad. Sé más espiritual para alcanzar el máximo de tu potencial como ser humano.

Semana de estar con mucha prisa para salir de tus tareas de escuela y de trabajo, organiza más tu tiempo. Terminas una relación y decides estar un tiempo solo. Cuidado con problemas de salud, no te descuides. Sales de viaje por cuestión de trabajo. Tu número de la suerte es 17. Tu color el azul. Tu día mágico el jueves, aprovéchalo para hacer tus pendientes.

Horóscopo semanal para Cáncer

Noviembre va a ser un mes de cambios interiores y sacar de tu vida esos periodos de turbulencias que te venían agobiando. Será un mes de cambios positivos en todos los sentidos, incluyendo las cuestiones de pareja, familiares y sobre todo laborales. Así que no des por cerrado nada y siempre mantén tu espíritu abierto y elevado para cualquier cambio vital. Tu día mágico es el 14. Tu día con mayor suerte el lunes. Tu color el verde.

Semana de estar con una sorpresa amorosa en tu vida que te dará mucha alegría. Cuídate de problemas de estómago y úlceras, sé un poco más consiente con tu alimentación. Últimamente recuerdas mucho ese amor que se fue, pero si no te valoró, no era para ti. Juntas en esta semana para cambios positivos de trabajo. Sigue con tus estudios, es importante ser alguien en la vida.

Horóscopo semanal para leo

Noviembre, el inicio de una nueva era para tu signo, es decir, tu energía se está adentrando en un ciclo que te puede ayudar a crecer en todos los sentidos y más en cuestión laboral. Tu signo tiene mucha creatividad y una personalidad magnética. También vas a estar conectado con viajes largos al extranjero y conocer a personas importantes que te harán crecer en tu vida. Una semana dura en el trabajo por auditoría, trata de estar muy atento a los cambios.

Te busca un amor nuevo que va a ser muy compatible contigo. Si estás cambiando de casa trata primero de buscar lo mejor para tu actitud de aventurero y así encontrar el mejor hogar. Cuidado con los gastos imprevistos. Ya no prometas lo que no vas a cumplir, es mejor no decir nada. Tu día mágico el viernes. Tu número el 19. Tu color el rosa mexicano.

Horóscopo semanal para Virgo

Sin duda este mes va a ser muy importante para tu signo y vas a crecer en todos los sentidos. Deberás ser más prudente con tus decretos para que no pidas situaciones negativas en tu vida y enfocarte en todo lo positivo para estar mejor. Tendrás muchas influencias de los astros, así que debes tener en la mente mucha confianza en ti mismo y elevar la fe a lo que deseas tener. Buen mes para grandes viajes. Retos de negocios y éxitos en el extranjero.

Semana de estar con mucho trabajo y en la contratación de nuevo personal. No hay pretexto para verte de lo mejor haciendo ejercicio y llevar una buena alimentación. Un amor del signo de fuego llegará para quedarse. Ten en cuenta que eres un ser perfecto, así que no dudes en enfocarte a tener más éxitos. Tu día mágico el miércoles. Tu numero el 21. Tu color el amarillo.

Horóscopo semanal para Libra

La recompensa a tus esfuerzos te llegará en noviembre, los astros están de tu lado, lo cual es histórico, porque después de 30 años por fin la alineación de todos los planetas estará en tu signo, y eso implica que el mes será decisivo para que reestructures tu vida, así que aprovecha porque son tiempos ideales para que crezcas en lo económico y asumas tus responsabilidades amorosas. Tu día de suerte será el jueves, tu número mágico el 23 y tu color el azul fuerte.

Esta semana estarás con mucho trabajo o te pondrás al día en tus estudios. Ten cuidado con lo que comes, debes mantener una dieta estricta. Te responden de un trabajo en un negocio nuevo que te dejará cuantiosas ganancias. Ya no seas tan terco con ese amor, si no te busca es porque no le intereses, mejor conoce a personas más compatibles contigo.

Horóscopo semanal para Escorpio

Este noviembre será de nuevas relaciones para ti, en el mes podrás trazar una nueva ruta hacia el éxito, particularmente en las relaciones laborales o profesionales. Llegó el tiempo para que tu signo se renueve, fortalecerás tus vínculos amorosos y renovarás tus emociones de felicidad. Como es el mes de tu cumpleaños, te encuentras en una etapa de buena suerte en todo lo que te propongas. Tu día mágico será el miércoles, tu número el 07 y tu color el blanco.

Durante esta semana ten cuidado con lo que comentas de los demás, evita los chismes, y mejor concéntrate en tus estudios universitarios o desempeño profesional. Te busca un amor nuevo que te hará muy feliz, Te invitan a salir de viaje, pero ten cautela de las personas que te rodean. Llega la renovación de tu seguro de gastos médicos o de estudios.

Horóscopo semanal para Sagitario

Nuevos aires profesionales te llegarán en noviembre; es decir, será un mes crucial para que realices cambios positivos en tu trabajo, pues te harán varias ofertas y sabrás cuál es la mejor opción para crecer económicamente. También podrás renovar tu espíritu aventurero, mantén la mirada siempre hacia adelante y busca tu progreso para que no te estanques.

Entras en tu mejor etapa y más porque se acerca tu cumpleaños, así que no lo dudes, que tendrás asegurado el éxito, sólo cuídate de las envidias, que tu signo es uno de los más deseados. Tu día de suerte será el viernes, tu número mágico el 27 y tu color el naranja. Esta semana tendrás buena suerte en los juegos de azar y lotería. Te llega la propuesta de un amor verdadero. Ten cuidado con los préstamos, paga todo a tiempo y no cargues con deudas ajenas.

Horóscopo semanal para Capricornio

Inicia para ti el mes de las relaciones; esto porque en noviembre tu signo experimentará un profundo ciclo de transformación y será tu tiempo para madurar y crecer económicamente. No tengas ninguna duda, el mes de noviembre estará lleno de éxito y experiencias nuevas para ti, aunque debes controlar tu temperamento y no explotes con facilidad; ten mucha paciencia. El sexto sentido lo tendrás muy elevado, eso te ayudará a identificar en quién puedes confiar.

Tu día mágico será el jueves, tu número de la suerte el 29, y tu color el negro. En la semana actualizarás tus documentos de estudios. Un amor del signo de Piscis o Leo llegará a tu vida para quedarse. Son tiempos de estar en casa, aprovecha para terminar todo lo que tienes pendiente. Te llega un dinero extra para comprar una motocicleta o un coche.

Horóscopo semanal para Acuario

Noviembre será el mes de tu renacimiento personal, el mes será muy importante para ti porque enfrentarás tus más duros retos de vida y así sabrás de qué está hecho tu interior, por eso te recomiendo tener mucha fe y estar en constate movimiento para que tus energías no se estanquen y puedas salir adelante de todo conflicto.

En este mes iniciarás una relación de pareja estable y pensarás en formar un nuevo hogar. Intenta hacer una autoexploración de tu carácter para que puedas cambiar lo que no es lo mejor para ti. Tu día mágico será el miércoles, tu número de la suerte el 05, y tu color el morado. Sentirás remordimientos del pasado, intenta sanar tu interior y avanza. Te proponen iniciar un negocio que te dejará más ingresos. Te cobran un dinero que te prestaron. Sabrás de la enfermedad de un familiar.

Horóscopo semanal para Piscis

Realizarás en noviembre una exploración y descubrimientos sobre tu vida; es decir, que tendrás la oportunidad de identificar tu potencial en cuestión laboral y social. Tendrás días muy buenos para que te reinventes en todos los sentidos. Noviembre será de exploración y por ello no debes tener límites sobre tus metas en el futuro, revisa todas tus oportunidades de crecimiento y te llegará el éxito. Este mes también realizas muchos viajes de trabajo y placer.

Tu día mágico será el jueves, tu número de la suerte el 01, y tu color el pastel. En esta semana harás cambios radicales en tu ambiente laboral. Te llega un dinero extra. Sabrás que un amor del pasado te busca para volver a estar en pareja. Cuida tu espalda y riñones. Guarda tu dinero y no le digas a los demás cuánto ganas. Cambias tu look en estos días.