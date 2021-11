Horóscopo de hoy martes 2 de noviembre de 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Entérate del horóscopo de hoy, martes 2 de noviembre, para tu signo zodiacal, según Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Asimismo, descubre las predicciones en la economía, trabajo, salud, familia, amistad y amor basándote en la astrología, a cargo del tarotista Jhan Sandoval, quien trae las predicciones más acertadas.

Es por eso que, a continuación, te traemos los consejos de nuestro especialista. Revisa tu signo del zodiaco y prepárate para enfrentar bien tu día.

Aries hoy

Te genera sospecha y desconfianza los retrasos que tiene ese compañero en terminar la labor que le encomendaste. No te adelantes a juicios sin conocer los detalles. Búscalo e intenta dialogar.

Tauro hoy

Recibes la compensación económica que esperabas por todo el esfuerzo invertido en ese proyecto que culminaste exitosamente. En el amor, no te bloquees y permite que esa persona se acerque.

Géminis hoy

Te liberas de responsabilidades que te habían dejado sin espacios personales. No obstante, no te relajes del todo, pues aún hay cosas que requieren de atención y no las debes de descuidar.

Cáncer hoy

Una persona que tiende a ser engañosa y poco clara se acercará con el fin de vincularte en proyectos que no son del todo transparentes. No te dejes llevar por la ilusión y trata de alejarte.

Leo hoy

Esa inversión que habías realizado empieza a generarte buenos resultados y esto te brindará una sensación de satisfacción y felicidad. Todo lo estancado se acelera de manera positiva.

Virgo hoy

Se incorpora a tu círculo social una persona que no resulta confiable. Su carisma, en primera instancia, te haría pensar lo contrario, pero debes estar atento y mantener cierta distancia.

Libra hoy

Una persona con visión e influencias verá en ti un elemento indispensable en el desarrollo de sus proyectos. Se viene una propuesta que será favorable para tu crecimiento profesional, acéptala.

Escorpio hoy

Al parecer, no has cumplido con lo que se había pactado en ese proyecto y es posible que tengas que enfrentar algún tipo de reclamo. Escucha con paciencia y trata de negociar, será lo mejor.

Sagitario hoy

Rompes con estructuras limitantes para vincularte en un nuevo proyecto, se abre para ti un horizonte lleno de posibilidades. En el amor, no seas dominante y dale a esa persona su espacio.

Capricornio hoy

Esa persona está muy resentida, pero no ha dejado de quererte ni en pesar en ti. Es el momento de romper con esta distancia insana y busques la reconciliación. Ambos lo desean.

Acuario hoy

La soledad te ha hecho reflexionar y entender que no puedes ejercer autoridad sin empatía o comprensión. Hoy cambiarás y esto mejorará notablemente tu relación con el entorno familiar.

Piscis hoy

Has perdido tiempo intentando solucionar las cosas de la manera equivocada. Hoy conversarás con alguien práctico que te mostrará el camino correcto. En poco tiempo todo cambiará.