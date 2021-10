Horóscopo de hoy sábado 30 de octubre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Se acerca Halloween y comienza noviembre. Entérate del horóscopo de tu signo zodiacal, sea Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Descubre las predicciones en la economía, trabajo, salud, familia, amistad y amor según la astrología de tu signo del zodiaco.

Comienza el fin de semana enterado del porvenir y atento a los consejos de Jhan Sandoval. El tarot no solo pronostica, sino previene. Así que atención especial en los siguientes signos:

Aries hoy

Tienes que separar lo personal de lo laboral. Es posible que un tema de tipo sentimental no te permita la concentración necesaria para el desarrollo de tus actividades. Evita distracciones.

Tauro hoy

Aunque tu mente esté centrada en asuntos laborales, no seas indiferente con esa persona que intenta acercarse. Hoy te invitará a salir y no debes de rechazar su propuesta, te divertirás.

Géminis hoy

Te sientes atraído por alguien que actúa con cierta indiferencia. Antes de insistir evalúa bien tus sentimientos, es posible que estés confundiendo amor con capricho. Reflexiona y no te aceleres.

Cáncer hoy

Las dudas y el temor a equivocarte te hacen actuar con indiferencia frente a esa persona que insiste en llegar a ti. No te confíes de su interés y sé más empático, luego podrías arrepentirte.

Leo hoy

Te será difícil escaparte de esa responsabilidad laboral que deseabas aplazar para tener más tiempo libre. Esfuérzate y podrás culminar todo para luego divertirte en compañía de tus amistades.

Virgo hoy

Estarías permitiendo manipulación emocional por parte de un ser querido. Hoy conversarás con una amistad que te hará ser consciente de esta situación. Escúchala y trata de cambiar.

Libra hoy

Que no sean las palabras de esa persona las que te convenzan y básate en hechos antes de darle una segunda oportunidad. Este tiempo de soledad te ayudará a reflexionar y manejar tus emociones.

Escorpio hoy

La comunicación con la persona que te interesa se ha enfriado y es porque ambas partes han tomado distancia. Que el orgullo no te haga poner barreras innecesarias e intenta acercarte.

Sagitario hoy

No hables por las heridas, es posible que digas cosas muy directas que afecten la relación con esa persona que se muestra arrepentida. Si no la perdonas esa reconciliación no funcionará.

Capricornio hoy

No reacciones de una manera intolerante frente a esa persona. Tu actitud podría distanciarla y esto complicaría las aclaraciones que son necesarias. Mantén la calma y podrán dialogar.

Acuario hoy

Tenías en mente descansar y pasar más tiempo con tus seres queridos, pero surgirán algunas responsabilidades que deberás asumir sorpresivamente. Sé disciplinado y todo lo manejarás.

Piscis hoy

Has estado afectado emocionalmente, pero hoy te rodearán personas agradables, gracias a las cuales cambiará tu estado de ánimo. Por la noche, descansarás temprano para reponer energías.