¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, jueves 28 de octubre del 2021?

Conoce AQUÍ lo qué te deparan los astros y las predicciones del tarot según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, jueves 28 de octubre. Inicia tu día o semana con los más acertados augurios de la astrología en temas como el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y el de tus amistades, según el signo.

Además, recuerda que puedes enterarte de las predicciones que el destino te tiene preparado para ti, con los certeros vaticinios del tarot de Jhan Sandoval. Por último, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Tauro

Esa pérdida económica te ha obligado a retrasar compras o pagos pendientes. Paciencia, recibirás el apoyo que necesitas por parte de una amistad y en poco tiempo todo se volverá a regularizar.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Predicción semanal para Tauro

Tu entorno familiar siempre espera que resuelvas los problemas que acontecen sin pensar que tienes asuntos personales por resolver. Establece límites y podrás manejar mejor tus tiempos.

Tauro: últimas predicciones

27 de octubre de 2021: Se suma a tu agenda asuntos familiares que será imposible evadir. Para manejarlos, tendrás que dividirte y no perder la concentración. Finalizarás el día agotado, pero satisfecho por los resultados.

26 de octubre de 2021: Llega un nuevo proyecto que te ilusionará, la inseguridad no debe de paralizarte y menos, hacer que retrocedas en cosas que te conviene concretar. Arriésgate y el crecimiento será inmediato.

25 de octubre de 2021: Tendrás que invertir parte de tu tiempo libre en resolver asuntos laborales que no pudiste culminar en la semana. No te desgastes y organízate bien para que puedas descansar, lo necesitas.

24 de octubre de 2021: Muy pronto enfrentarás un reto que pondrá a prueba tu capacidad de resolver situaciones complicadas. Debes prepararte para encarar cualquier tipo de circunstancia y salir adelante con la frente en alto. Si tienes paciencia, el amor llegará cuando menos lo esperas.

23 de octubre de 2021: A pesar de la inseguridad que sentías, has logrado controlarte y dialogar de una manera pacífica con la persona que amas. Hoy disfrutarán de un momento armónico, se unirán mucho más.

22 de octubre de 2021: Ahora que está en tus manos el hecho de iniciar esa relación sentimental, tienes dudas e inseguridades. No retrocedas, esa persona busca algo estable y si le das una oportunidad te lo demostrará.