¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, jueves 28 de octubre del 2021?

Conoce AQUÍ lo qué te deparan los astros y las predicciones del tarot según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, jueves 28 de octubre. Inicia tu día o semana con los más acertados augurios de la astrología en temas como el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y el de tus amistades, según el signo.

Además, recuerda que puedes enterarte de las predicciones que el destino te tiene preparado para ti, con los certeros vaticinios del tarot de Jhan Sandoval. Por último, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Piscis

Además, recuerda que puedes enterarte de las predicciones que el destino te tiene preparado para ti, con los certeros vaticinios del tarot de Jhan Sandoval. Por último, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Predicción semanal para Piscis

Ese tiempo de espera está llegando a su fin. Se abre una puerta para el crecimiento profesional, no lo dudes y acepta esa oferta. En el amor, no guardes silencio y expresa tus sentimientos.

Piscis: últimas predicciones

27 de octubre de 2021: Habrá algunas complicaciones que te obliguen a requerir del apoyo de otras personas para poder resolverlo todo de manera correcta. En el amor, no saques los pies del piso, controla la ilusión.

26 de octubre de 2021: Tendrás que cerrar un ciclo laboral. El cambio será para bien, solo sé paciente. El problema que te ha distanciado de tu pareja no es del todo grave, reflexiona y no prolongues esta separación.

25 de octubre de 2021: Esa persona tiene toda la disposición para pedirte disculpas y perdonar mutuos errores, pero es posible que aún te cueste olvidar escenas dolorosas y conserves resentimientos. Intenta perdonar.

24 de octubre de 2021: Recuerda que la pereza no deja nada bueno. Es momento de que inicies esos proyectos que tienes en pausa y reinicies tu vida con actividades físicas o académicas. Los temas del amor marchan por buen camino, sólo debes poner más de tu parte en el cuidado de la relación.

23 de octubre de 2021: Hay alguien que está presionándote en exceso y no debes de permitirlo. El estrés que te genera sus reclamos te afecta emocionalmente y tienes que expresarlo para que reflexione y cambie.

22 de octubre de 2021: Te sigues culpando por errores cometidos en el pasado. Cambia ese estado mental, pues te haces un daño que te paraliza emocionalmente. Hoy una amistad te ayudará a reflexionar y cambiar.