¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, jueves 28 de octubre del 2021?

Horóscopo de Géminis

El ambiente competitivo que te rodea no debe de impulsarte a estrategias apresuradas o arriesgadas con el fin de ganar. Podrías equivocarte si no te detienes a evaluar cada paso a seguir.

Géminis

Signo de Aire: Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Su cualidad es mutable: Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Su polaridad es masculina: De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Predicción semanal para Géminis

La fijación por el detalle está perfeccionando tu técnica laboral. Hoy avanzarás rápidamente todo lo pendiente y es posible que esto te permita resaltar frente a tus compañeros.

Géminis: últimas predicciones

27 de octubre de 2021: Has estado excediéndote en algunos gastos que comenzarás a suprimir para volver a estabilizar tus finanzas. En el amor, esa persona se ha distanciado por tu actitud, reflexiona y cambia.

26 de octubre de 2021: Organízate, te estarías acumulando de trabajo y si no cambias esto aumentaría. Las peleas que has tenido con tu pareja te han dejado muy resentido. No dejes pasar la página, busca aclarar.

25 de octubre de 2021: Queda atrás ese sentimiento de pena y decepción. Hoy aclaras tus pensamientos, ordenas tus ideas y decides comenzar de nuevo. Este cambio renovará por completo tu vida sentimental.

24 de octubre de 2021: El trabajo y los compromisos están absorbiendo mucha de tu energía y ahora tu salud corre riesgo. No te olvides de darte un descanso y mantener la calma en caso de que afrontes situaciones de estrés.

23 de octubre de 2021: Tomarás en cuenta la invitación de una amistad para pasar una tarde divertida. Te relajarás, pero es posible que dejes algunos pendientes que compliquen tu agenda. Trata de organizarte.

22 de octubre de 2021: Esa persona que parece tímida te viene conquistando con su manera de ser. No lo dudes e invítala a salir. Frecuentarse aumentará la química y las posibilidades de iniciar una relación.