¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, jueves 28 de octubre del 2021?

Horóscopo de Escorpio

Aunque esa persona haya sido indiferente a tu intención de reconciliar, no debes de actuar con resentimiento o distancia. Si el orgullo te gobierna ese conflicto no terminará, sé paciente.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Predicción semanal para Escorpio

Estás estableciendo una relación muy cercana con alguien que se ha incorporado a tu entorno y la química que hay entre ustedes despierta intrigas y comentarios a tu alrededor. Cuidado.

Escorpio: últimas predicciones

27 de octubre de 2021: No tienes el ánimo ni el deseo de seguir las pautas que se han establecido para realizar la función que desempeñas. No obstante, mostrarte en contra generaría rivalidades que conviene evitar.

26 de octubre de 2021: Una persona no estaría viendo a bien tu trabajo e influiría de forma negativa, precaución. Esa situación amorosa que vives no te llena del todo, sé sincero contigo mismo y toma decisiones.

25 de octubre de 2021: No tomes tan a la ligera esa responsabilidad que vienes manejando. Cualquier descuido podría complicar tus avances y luego tendrías llamadas de atención. Intenta organizarte.

24 de octubre de 2021: Tu fuerte temperamento, en ocasiones, llega a ser demasiado para las personas que te rodean. Evita exponer tu enfado frente a quienes no lo merecen y realiza ejercicios de relajación que calmen tu energía. Este es un buen momento para intentar hacer cosas nuevas o planear viajes con la familia.

23 de octubre de 2021: Estarías abandonando una actividad que te encomendaron realizar y es posible que alguien te reclame esa falta de atención. Sé más atento a los procesos y gestiones que tienes en marcha.

22 de octubre de 2021: Tendrás noticias favorables de ese proyecto al que fuiste invitado a participar. En poco tiempo incursionarás en un mundo nuevo donde podrás crecer y desarrollarte como lo habías deseado.