Horóscopo de hoy martes 26 de octubre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Conoce las predicciones del horóscopo de hoy martes 26 de octubre del 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Descubre lo que le depara en el amor, trabajo y salud a los signos de: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries hoy

Tendrás una reunión muy importante a nivel laboral. Hoy deberás definir si te vinculas o no a un nuevo proyecto. En el amor, la pasión no lo es todo y estás siendo consciente de eso, busca mejorar.

Tauro hoy

Llega un nuevo proyecto que te ilusionará, la inseguridad no debe de paralizarte y menos, hacer que retrocedas en cosas que te conviene concretar. Arriésgate y el crecimiento será inmediato.

Géminis hoy

Organízate, te estarías acumulando de trabajo y si no cambias esto aumentaría. Las peleas que has tenido con tu pareja te han dejado muy resentido. No dejes pasar la página, busca aclarar.

Cáncer hoy

Será un día agotador, te faltará tiempo para culminar con lo planificado, pero tus avances serán importantes. En el amor, no reserves todo lo que sientes, intenta expresarte, lo necesitas.

Leo hoy

Habrá exceso de trabajo, pero sabrás organizarte y avanzar. El interés de otras personas en ti te está ayudando a fortalecer tu autoestima, hoy pensarás en cambios que favorezcan a tu imagen.

Virgo hoy

Agitación y estrés laboral, concéntrate y todo se resolverá. En el amor, aunque todo aparente estar tranquilo, sabes que tu pareja no está expresando sus incomodidades. Fortalece la confianza.

Libra hoy

Hay un ciclo laboral que terminará pronto, será para bien, pues lo nuevo traerá crecimiento. Tu relación sentimental se mantendrá estable, solo conserva los detalles, no los pierdas.

Escorpio hoy

Una persona no estaría viendo a bien tu trabajo e influiría de forma negativa, precaución. Esa situación amorosa que vives no te llena del todo, sé sincero contigo mismo y toma decisiones.

Sagitario hoy

Resolverás varios pendientes laborales, será un día productivo. La química que tienes con esa persona es innegable, pero ninguno toma iniciativa por temores. No lo dudes y da el primer paso.

Capricornio hoy

Problemas en viajes o con el transporte, precaución. Aunque te sientes tranquilo en tu relación, tu pareja no experimenta la misma sensación y debes de dialogar con ella para poder entenderla.

Acuario hoy

Resolverás trámites o situaciones que fueron muy engorrosas, seguirás avanzando. Las cosas no están mal en tu relación, pero ten cuidado en ver problemas donde no hay nada. Evita pleitos.

Piscis hoy

Tendrás que cerrar un ciclo laboral. El cambio será para bien, solo sé paciente. El problema que te ha distanciado de tu pareja no es del todo grave, reflexiona y no prolongues esta separación.