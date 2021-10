¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, sábado 23 de octubre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot y sigue AQUÍ lo qué te depara los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, sábado 16 de octubre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Tauro

A pesar de la inseguridad que sentías, has logrado controlarte y dialogar de una manera pacífica con la persona que amas. Hoy disfrutarán de un momento armónico, se unirán mucho más.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Predicción semanal para Tauro

Muy pronto enfrentarás un reto que pondrá a prueba tu capacidad de resolver situaciones complicadas. Debes prepararte para encarar cualquier tipo de circunstancia y salir adelante con la frente en alto. Si tienes paciencia, el amor llegará cuando menos lo esperas.

Tauro: últimas predicciones

22 de octubre de 2021: Ahora que está en tus manos el hecho de iniciar esa relación sentimental, tienes dudas e inseguridades. No retrocedas, esa persona busca algo estable y si le das una oportunidad te lo demostrará.

21 de octubre de 2021: Te cuesta aceptar las sugerencias de personas que no son de tu total confianza. No obstante, hoy recibirás consejos de alguien que tiene más experiencia que tú, sus pautas te serán muy útiles.

20 de octubre de 2021: La respuesta que esperabas respecto a esa entrevista laboral será positiva. Prepárate, llegan opciones de crecimiento. En lo personal, logras reconciliarte con esa persona que tanto amas.

19 de octubre de 2021: Tu mente se está dejando llevar por una serie de pensamientos negativos que no se ajustan a la realidad. Nada de lo que acontezca tendrá relación con tus ideas, controla esa inseguridad.

18 de octubre de 2021: Una persona que se caracteriza por su inmadurez haría opiniones que podrían lastimarte o incomodarte. Si caes en la provocación surgirían altercados que sería mejor evitar, mantén distancia.