¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, sábado 23 de octubre del 2021?

Horóscopo de Cáncer

Has estado animado a asistir a una reunión que ahora miras con cierto desánimo. No canceles a tus amistades y asiste. Te hará bien alejarte del estrés de los últimos días, no te arrepentirás.

Cáncer

Signo de Agua: Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Su cualidad es cardinal: Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Su polaridad es femenina: Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Predicción semanal para Cáncer

Esta semana será importante para el desenlace de tu vida el resto del año, ya que en estos días tomarás decisiones que no sólo impactarán a corto plazo, sino también tendrán un efecto trascendente en los meses siguientes de acuerdo a tu elección.

Cáncer: últimas predicciones

22 de octubre de 2021: Hoy podrías enterarte de la traición de alguien a quien le brindaste tu confianza. Esto, aunque difícil, te ayudará a cortar con relaciones que no eran convenientes. El cambio será para bien.

21 de octubre de 2021: Ahora que esa persona se comunica contigo, eres tú quien no desea arreglar las cosas. No actúes en función a resentimientos o caprichos y aprovecha el momento para expresar lo que sientes.

20 de octubre de 2021: Aceptarás esa oferta que te están haciendo. Será muy positiva, pues te enrumbará al crecimiento económico que estabas esperando. Es posible que evalúes asuntos ligados a lo inmobiliario.

19 de octubre de 2021: El estrés del día no te permite pensar con calma la solución a ese problema. Hoy conversarás con alguien que tiene conocimientos y la practicidad necesaria para brindarte respuestas.

18 de octubre de 2021: El tiempo está pasando y no resuelves ese problema laboral. Esto se debe a tu necesidad de hacer las cosas por tu cuenta sin pedir favores o apoyo. Cambia de estrategia y busca asesoría, la necesitas.