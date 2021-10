¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, sábado 23 de octubre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot y sigue AQUÍ lo qué te depara los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, sábado 16 de octubre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Aries

No pierdas la paciencia con esa persona que está haciendo todo lo posible por ayudarte. Si no controlas tus reacciones podrías herirla y distanciarla. Cambia de actitud y valora a los que te rodean.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Predicción semanal para Aries

Pese a que la última semana no fue buena, se acercan nuevas oportunidades de trabajo en tus actividades diarias que debes aprovechar para lograr avanzar y salir del bache en el cual te encuentras.

Mantente calmado/a y evita caer en provocaciones ajenas que sólo dañarán tu imagen frente a los demás.

Aries: últimas predicciones

22 de octubre de 2021: No te dejes llevar por pasiones y menos por tus temores. Si no aprendes a controlar aquello que sientes podrías alejar a esa persona que te interesa. De ti depende acercarla y conquistarla.

21 de octubre de 2021: Hay una persona que está atenta a tus movimientos y gestiones. Es alguien que compite contigo o siente envidia de la posición que vienes logrando en lo laboral. Ignóralo y nada malo pasará.

20 de octubre de 2021: No le des poca importancia a ese tema familiar que requiere de tu atención. Estás absorto en otros asuntos y el descuido extremo solo traería consecuencias. Date un tiempo y resuélvelo todo.

19 de octubre de 2021: No intentes tener el control en asuntos que requieren de un trabajo en equipo. Maneja esa tendencia que tienes al dominio o a la imposición y lograrás tener el apoyo de las personas correctas.

18 de octubre de 2021: Usarás las palabras adecuadas para convencer a esa persona de apoyarte en ese emprendimiento que deseas desarrollar. Su respuesta será positiva y en poco tiempo todo lo concretarás.