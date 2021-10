¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, viernes 22 de octubre del 2021?

Descubre AQUÍ las predicciones que dicen el tarot y qué vaticinan los astros para ti según tu signo zodiacal: Tauro, Aries, Géminis, Cáncer, Piscis, Capricornio, Leo, Sagitario, Escorpio, Libra, Acuario, Virgo en el horóscopo de hoy viernes 22 de octubre. Empieza el día sabiendo qué te depara la astrología sobre el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades en esta fecha, según tu signo.

Finalmente, no olvides revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Virgo

La paciencia con la que has desarrollado tu labor te ha brindando excelentes resultados y ha elevado tu prestigio. Llegan a ti nuevas y mejores oportunidades de crecimiento, no lo dudes y acepta.

Virgo

Signo de Tierra: Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse y a no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Su cualidad es Mutable: El ir y venir de la energía mutable aumenta de sobremanera su indecisión e inquietud; necesitan hacer algo, pero muchas veces no saben qué ni cómo. Lo mutable mezcla el principio masculino con el femenino: por momentos parecen sumisos y tímidos (principio femenino), pero esto resulta ser una sutil estrategia con la que logran dominar a los demás (principio masculino). La mutabilidad provee de objetividad, lo que les permite ponerse en distintos ángulos y apreciar al detalle cualquier situación.

Su polaridad es femenina: Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacia adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Predicción del fin de semana para Virgo

Fin de semana de estar un poco melancólico y pensativo, recuerda que tu signo es muy extremista, a veces está muy alegre y otras triste. Te recomiendo que encuentres un equilibrio para que no tengas ningún problema emocional. No temas en pedir ayuda si crees que no puedes solo. Viernes de juntas de trabajo y estar con revisión de tus jefes, trata de estar muy atento de todo lo que te pidan laboralmente para que no tengas ningún problema.

Te llega un dinero extra por la venta de un coche. Ten cuidado con los chismes con tus amigos, trata de no platicar de más tu vida sentimental. A los Virgo que están solteros les va a venir un amor del signo de Escorpión, Tauro o Aries que va a ser muy compatible. Sábado y domingo de fiesta y reuniones con la familia. Te viene un golpe de suerte con los números 4 y 66.

Virgo: últimas predicciones

21 de octubre 2021: Ahora que se han resuelto algunos problemas familiares, volverás a tener la concentración que habías perdido en tu trabajo. Será un día muy productivo, resaltarás por tu eficiencia.

20 de octubre 2021: Esa persona que te interesa tiene actitudes un tanto evasivas. Considéralas como prueba de su inmadurez y controla tus sentimientos. Si eres indiferente podrá recapacitar y todo cambiará.

19 de octubre de 2021: Regresa la armonía a nivel familiar, esto te permitirá llegar a esos acuerdos que se habían quedado suspendidos por falta de comunicación con tu entorno. Solo mantén esa tolerancia, no cambies.

18 de octubre de 2021: Sabes de los límites y condiciones bajo los que te encuentras, pero es posible que sigas descuidando tus labores y ahora las consecuencias serían perjudiciales. Esfuérzate y no te distraigas.

17 de octubre de 2021: Ha pasado el tiempo luego de esa mala experiencia sentimental y sigues poniendo barreras a las personas que pretenden acercarse. Aprende a olvidar y date una nueva oportunidad.

16 de octubre de 2021: Un tema económico te había hecho discutir con un familiar. Hoy recapacitarás y es posible que aclares el mal entendido y pidas disculpas. Estás serán aceptadas, volverá la armonía a tu hogar.