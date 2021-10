¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, viernes 22 de octubre del 2021?

Descubre AQUÍ las predicciones que dicen el tarot y qué vaticinan los astros para ti según tu signo zodiacal: Tauro, Aries, Géminis, Cáncer, Piscis, Capricornio, Leo, Sagitario, Escorpio, Libra, Acuario, Virgo en el horóscopo de hoy viernes 22 de octubre. Empieza el día sabiendo qué te depara la astrología sobre el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades en esta fecha, según tu signo.

Finalmente, no olvides revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Tauro

Ahora que está en tus manos el hecho de iniciar esa relación sentimental, tienes dudas e inseguridades. No retrocedas, esa persona busca algo estable y si le das una oportunidad te lo demostrará.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Predicción del fin de semana para Tauro

El viernes será un día mágico para tu signo y se te va a dar todo lo que estabas esperando en cuestión laboral, solo recuerda que debes de ser más prudente para no platicar tus planes y no tengas problemas de envidias. Te recomiendo que el viernes prendas una veladora blanca y le pidas a tu ángel guardián todo lo que necesitas y verás como será cumplido.

Tu signo es el más sociable, pero también el más resentido. Procura cortar problemas del pasado y volver a ser feliz con lo que vives en este momento. Un amigo de tu trabajo se está enamorando de ti, pon en claro tus sentimientos y habla bien con esa persona. Ya no dudes de tu capacidad para hacer negocios, recuerda que eres el vendedor del zodiaco, así que empléate tú mismo en algo relacionado a las ventas. Tus números mágicos son 15 y 19.

Tauro: últimas predicciones

21 de octubre de 2021: Te cuesta aceptar las sugerencias de personas que no son de tu total confianza. No obstante, hoy recibirás consejos de alguien que tiene más experiencia que tú, sus pautas te serán muy útiles.

20 de octubre de 2021: La respuesta que esperabas respecto a esa entrevista laboral será positiva. Prepárate, llegan opciones de crecimiento. En lo personal, logras reconciliarte con esa persona que tanto amas.

19 de octubre de 2021: Tu mente se está dejando llevar por una serie de pensamientos negativos que no se ajustan a la realidad. Nada de lo que acontezca tendrá relación con tus ideas, controla esa inseguridad.

18 de octubre de 2021: Una persona que se caracteriza por su inmadurez haría opiniones que podrían lastimarte o incomodarte. Si caes en la provocación surgirían altercados que sería mejor evitar, mantén distancia.

17 de octubre de 2021: Sabes que ejerces una gran atracción sobre esa persona que también te interesa. No abuses de esta situación. Confiarte del atractivo que ejerces te haría actuar de manera equivocada.

16 de octubre de 2021: No pierdas la paciencia. Es posible que te ofusques al sentir la desconfianza o las barreras que pone esa persona. Mantén la calma, las cosas irán cambiando lentamente, no debes de presionarla.