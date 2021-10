¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, viernes 22 de octubre del 2021?

Descubre AQUÍ las predicciones que tienen el tarot y qué vaticinan los astros para ti según tu signo zodiacal: Tauro, Aries, Géminis, Cáncer, Piscis, Capricornio, Leo, Sagitario, Escorpio, Libra, Acuario, Virgo en el horóscopo de hoy viernes 22 de octubre. Empieza el día sabiendo qué te depara la astrología sobre el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades en esta fecha y según tu signo.

Horóscopo de Piscis

Te sigues culpando por errores cometidos en el pasado. Cambia ese estado mental, pues te haces un daño que te paraliza emocionalmente. Hoy una amistad te ayudará a reflexionar y cambiar.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Predicción semanal para Piscis

Esta semana verás que te has convertido en el principal polo de atracción de muchas personas fascinadas por tu carisma y tu aura magnética. Piscis, tu discurso se enciende y hablas con entusiasmo y pasión sobre temas que te tocan el corazón. Te esfuerzas por expresar tus opiniones personales con gran convicción que deja una huella de sinceridad.

Además, conquistarás a tu público con tu elocuencia. Estos días también te serán muy favorables a nivel sentimental o afectivo. Si desde hace tiempo has estado tratando de seducir a alguien de tu entorno, por fin tus esfuerzos podrían dar sus frutos. O si ya vives en pareja, podrías decidir casarte o tener un hijo.

Piscis: últimas predicciones

21 de octubre de 2021: Entablarías alguna alianza laboral con una persona poco comprometida y no muy responsable de sus funciones. Sé muy selectivo y no llegues a acuerdos solo por empatía, recuérdalo.

20 de octubre de 2021: Tendrás la voluntad y el ánimo de ayudar a una persona que te brindó su apoyo cuando más lo necesitaste. En el amor, la química que existe entre tú y esa persona hará que todo fluya rápidamente.

19 de octubre de 2021: Te sientes algo desconectado de tus labores y esto podría conducirte a errores que debes evitar, pues hoy tendrás al frente labores muy importantes. Separa lo personal de lo laboral, recuérdalo.

18 de octubre de 2021: Estarás dividido entre las sugerencias de un compañero y la imposición de un superior que te presionaría a seguir sus pautas, que consideras equivocadas. Dialoga y llegarás a un buen acuerdo.

17 de octubre de 2021: Hoy las responsabilidades podrían sonarte a ataduras y es posible que escapes de ellas, sin pensar en las consecuencias. Evítalo y trata de organizar tu día, hay cosas que requieren de tu atención.

16 de octubre de 2021: Sabes que esa persona que quieres está entusiasmada por algo o alguien que más adelante le traería problemas. Aunque pretendas no meterte, será necesario que la adviertas, recuérdalo.