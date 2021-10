¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, viernes 22 de octubre del 2021?

Descubre AQUÍ las predicciones que dicen el tarot y qué vaticinan los astros para ti según tu signo zodiacal: Tauro, Aries, Géminis, Cáncer, Piscis, Capricornio, Leo, Sagitario, Escorpio, Libra, Acuario, Virgo en el horóscopo de hoy viernes 22 de octubre. Empieza el día sabiendo qué te depara la astrología sobre el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades en esta fecha, según tu signo.

Horóscopo de Escorpio

Tendrás noticias favorables de ese proyecto al que fuiste invitado a participar. En poco tiempo incursionarás en un mundo nuevo donde podrás crecer y desarrollarte como lo habías deseado.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Predicción semanal para Escorpio

Esta semana tendrás la tentación de forzar las cosas para perseguir tus sueños. Pero en tu loca carrera, podrías mostrarte demasiado exigente o ejercer demasiada presión con las personas de tu entorno. Escorpio, incluso si estás enamorado, deberías pensarlo bien antes de pedirle a tu pareja que os caséis.

Tendrías que darle algo de tiempo para que lo medite. Mientras tanto, deberías tener paciencia. Y veréis que, en breve, estaréis mirando juntos en la misma dirección. No deberías entrar en pánico si notas que tu mente se acelera. Tendrás energía intelectual de sobra y suficientes ideas para mantenerte ocupado. Podrías aprovechar tus chispas de genio en tu vida en pareja.

Escorpio: últimas predicciones

21 de octubre de 2021: Por fin rompes las barreras que te habían limitado en el amor. Te acercas a esa persona y expresarás las inseguridades por las que te habías distanciado, esa persona sabrá entenderte y disculparte.

20 de octubre de 2021: Un compañero te hará ver errores que no habías percatado en esa labor que pensaste culminar satisfactoriamente. Hoy te detendrás a corregir detalles, será para bien y se lo agradecerás.

19 de octubre de 2021: Luego de un período de espera y sacrificios, por fin verás las cosechas de todo tu esfuerzo. Hoy llegan noticias favorables respecto a lo laboral y económico. No te detengas, sigue esforzándote.

18 de octubre de 2021: Estás sanando esa herida emocional que te había afectado tanto. Ahora, vuelve una sensación de armonía y tranquilidad. No obstante, evitarás nuevos amores, pues es un tiempo de curar.

17 de octubre de 2021: Resuelves de manera exitosa un problema que te mantenía preocupado. Por la tarde, recibirás una invitación a salir de parte de alguien que tiene mucho interés en conocerte, no la descartes.

16 de octubre de 2021: No estás escuchando a esa persona que te advierte de los excesos que últimamente vienes cometiendo. No seas autoindulgente y establece límites, evitarás caer en situaciones que te perjudiquen.