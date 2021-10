¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, viernes 22 de octubre del 2021?

Descubre AQUÍ las predicciones que dicen el tarot y qué vaticinan los astros para ti según tu signo zodiacal: Tauro, Aries, Géminis, Cáncer, Piscis, Capricornio, Leo, Sagitario, Escorpio, Libra, Acuario, Virgo en el horóscopo de hoy viernes 22 de octubre. Empieza el día sabiendo qué te depara la astrología sobre el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades en esta fecha, según tu signo.

Horóscopo de Acuario

Un asunto económico ha estado por dividir a tu familia, pero gracias a tu capacidad para dialogar y entender a los demás, has evitado que la situación se complique. Hoy volverá la armonía.

Acuario

Signo de Aire: Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Su cualidad es fija: Quiere decir que no se mueve, no le gustan los cambios o saltar de una cosa a otra. Si mezclamos la curiosidad intelectual del Aire con la permanencia de lo fijo, encontraremos personas constantes en la investigación. Un acuario tiene sed por el conocimiento. Lo fijo se concentra, aquí se concentra Aire (ideas), dando como resultado acumulación de información: saben de todo y siempre desean conocer más.

Su polaridad es masculina: Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Predicción semanal para Acuario

En tu deseo de vivir en un mundo de paz y armonía, a menudo olvidas un principio fundamental: cuidarte. Pero Acuario, en esta semana deberías exigir que te presten atención. No deberías miedo si tienes que adoptar una postura más agresiva para poder decir lo que piensas en el momento oportuno.

Ten por seguro que encontrarás tu equilibrio interior siendo tan activo como a veces puedes ser pasivo. Es probable que una alquimia sorprendente te transforme. Un poco soñador, sin embargo, tendrás los pies en la tierra lo suficientemente como para mantener el ánimo en alto. En cuanto a tu sensibilidad, va viento en popa.

Acuario: últimas predicciones

21 de octubre de 2021: Es posible que alguien esté abusando de tu buena voluntad y te comprometa a apoyar situaciones que no está en tus manos resolver. Sé consciente de esta situación y establece límites.

20 de octubre de 2021: Balancea tus gastos y evita excederte, especialmente si estás por realizas adquisiciones que no sean del todo necesarias. En lo personal, esa persona necesita explicaciones, no seas evasivo.

19 de octubre de 2021: La química con esa persona que te interesa es fuerte, pero hoy podrían discrepar y las diferencias te alterarían. No te conviene explotar, surgiría una pelea o separación que sería innecesaria.

18 de octubre de 2021: Un evento familiar te mantendrá distraído y alejado de otras actividades que tenías planificadas para el día. Necesitas de organización y trabajo en equipo para que todo salga como lo deseas.

17 de octubre de 2021: Tendrás mucha energía y deseo por realizar varias cosas en el día. Es posible que pienses en un viaje corto o una caminata para despejar tu mente. La pasarás muy bien y te divertirás.

16 de octubre de 2021: Cada vez sientes más interés por esa persona que has conocido. No obstante, su ambigüedad te hace tomar las cosas con más frialdad. Aún no te animarás a expresar tus sentimientos.