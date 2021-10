¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, miércoles 20 de octubre del 2021?

Descubre AQUÍ las predicciones que tienen el tarot y qué vaticinan los astros para ti según tu signo zodiacal: Tauro, Aries, Géminis, Cáncer, Piscis, Capricornio, Leo, Sagitario, Escorpio, Libra, Acuario, Virgo en el horóscopo de hoy miércoles 20 de octubre. Empieza el día sabiendo qué te depara la astrología sobre el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades en esta fecha y según tu signo.

Horóscopo de Piscis

Tendrás la voluntad y el ánimo de ayudar a una persona que te brindó su apoyo cuando más lo necesitaste. En el amor, la química que existe entre tú y esa persona hará que todo fluya rápidamente.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Predicción semanal para Piscis

Esta semana verás que te has convertido en el principal polo de atracción de muchas personas fascinadas por tu carisma y tu aura magnética. Piscis, tu discurso se enciende y hablas con entusiasmo y pasión sobre temas que te tocan el corazón. Te esfuerzas por expresar tus opiniones personales con gran convicción que deja una huella de sinceridad.

Además, conquistarás a tu público con tu elocuencia. Estos días también te serán muy favorables a nivel sentimental o afectivo. Si desde hace tiempo has estado tratando de seducir a alguien de tu entorno, por fin tus esfuerzos podrían dar sus frutos. O si ya vives en pareja, podrías decidir casarte o tener un hijo.

Piscis: últimas predicciones

19 de octubre de 2021: Te sientes algo desconectado de tus labores y esto podría conducirte a errores que debes evitar, pues hoy tendrás al frente labores muy importantes. Separa lo personal de lo laboral, recuérdalo.

18 de octubre de 2021: Estarás dividido entre las sugerencias de un compañero y la imposición de un superior que te presionaría a seguir sus pautas, que consideras equivocadas. Dialoga y llegarás a un buen acuerdo.

17 de octubre de 2021: Hoy las responsabilidades podrían sonarte a ataduras y es posible que escapes de ellas, sin pensar en las consecuencias. Evítalo y trata de organizar tu día, hay cosas que requieren de tu atención.

16 de octubre de 2021: Sabes que esa persona que quieres está entusiasmada por algo o alguien que más adelante le traería problemas. Aunque pretendas no meterte, será necesario que la adviertas, recuérdalo.

15 de octubre de 2021: Tendrás un día bastante agotador, pero antes de culminarlo, recibirás la invitación de parte de alguien que llama tu atención y es posible que surja un reencuentro. Pasarás un buen momento.