¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, miércoles 20 de octubre del 2021?

Horóscopo de Leo

Asumirás una labor que requiere de mucha disciplina de tu parte. No te distraigas ni te comprometas a resolver asuntos paralelos, cualquier descuido podría traerte consecuencias, precaución.

Leo

Signo de Fuego: Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Su cualidad es fija: Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Su polaridad es masculina: Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

Predicción del fin de semana para Leo

Tres días de tener la suerte de tu lado, solo trata de ya no distraerte tanto en situaciones de chismes o malos comentarios que solo te restan autoridad en tu ambiente laboral. El viernes te llega una propuesta de trabajo mejor pagada, trata de analizar mejor todas las oportunidades para que tengas mejores ingresos.

Se juntarán los astros para ayudarte a que el amor que tanto deseas llegue a tu vida; tus signos más afines a ti son Cáncer, Libra y Sagitario, así que no dudes dejar entrar el amor a tu vida. Te invitan a ir a una fiesta, ve, pero trata de medirte en tu consumo de alcohol y comida. Domingo de salir a pasear con la familia y los amigos. Ya no le digas no al ejercicio, recuerda que tu punto débil es el estómago, así que trata de llevar una buena alimentación. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 8.

Leo: últimas predicciones

19 de octubre de 2021: Has conocido a una persona que llama tu atención por la afinidad existente y también por su atractivo. No despegues los pies del piso y conócela con calma, no sería conveniente precipitarte.

18 de octubre de 2021: Ese acuerdo que estás por cerrar es positivo, pero es posible que el factor económico no termine por convencerte y esto te haga paralizar la negociación final. No te detengas, sigue adelante.

17 de octubre de 2021: No estarías controlando tus deseos y es posible que te dejes llevar por ellos. Cuidado, caer en obsesiones sentimentales solo traería complicaciones e infelicidad. Tienes que manejar tus pasiones.

16 de octubre de 2021: Una nueva persona irrumpe en tu vida. Su manera de ser y las afinidades que existan entre ambos te enamorarán casi de manera inmediata. Déjate llevar por esta experiencia, valdrá la pena.

15 de octubre de 2021: Estás recuperando ese brillo que siempre has tenido en lo profesional, pero es posible que algo te mantenga desmotivado y esto no te permita disfrutar de este buen momento. Reflexiona y cambia.