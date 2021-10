¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, miércoles 20 de octubre del 2021?

Descubre AQUÍ las predicciones que tienen el tarot y qué vaticinan los astros para ti según tu signo zodiacal: Tauro, Aries, Géminis, Cáncer, Piscis, Capricornio, Leo, Sagitario, Escorpio, Libra, Acuario, Virgo en el horóscopo de hoy miércoles 20 de octubre. Empieza el día sabiendo qué te depara la astrología sobre el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades en esta fecha y según tu signo.

Además recuerda que puedes saber todas las predicciones del horóscopo y lo que el destino tiene preparado para ti con los acertados vaticinios del tarot por Jhan Sandoval. Finalmente, no olvides revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Aries

No le des poca importancia a ese tema familiar que requiere de tu atención. Estás absorto en otros asuntos y el descuido extremo solo traería consecuencias. Date un tiempo y resuélvelo todo.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Predicción semanal para Aries

Tu carta en el tarot es El Mago, significa que debes de romper con todo lo que te hacia daño en el pasado, sobre todo con ese amor que no era para ti y solo te quitaba energía positiva. También significa la grandeza que tienes como ser humano y que no tendrás límites en lo que quieras realizar. Debes poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes, menos en lo laboral. Extrañas a tu pareja, pero recuerda que cada vez que se separan el amor los une más. No dejes para después lo más importante, así que programa tu cita con el médico y hazte un chequeo para que no tengas ningún problema de salud. Tus números mágicos van a ser 21 y 90. Semana de firma de contratos y llegada de dinero. Un amor del signo de Acuario o Leo te va a buscar para volver, trata de pensarlo muy bien antes.

Aries: últimas predicciones

19 de octubre de 2021: No intentes tener el control en asuntos que requieren de un trabajo en equipo. Maneja esa tendencia que tienes al dominio o a la imposición y lograrás tener el apoyo de las personas correctas.

18 de octubre de 2021: Usarás las palabras adecuadas para convencer a esa persona de apoyarte en ese emprendimiento que deseas desarrollar. Su respuesta será positiva y en poco tiempo todo lo concretarás.

17 de octubre de 2021: Decides alejarte del entorno familiar y de todo aquello que te ha generado inestabilidad emocional. Hoy la soledad te ayudará a reflexionar y a ser consciente de los errores que venías cometiendo.

16 de octubre de 2021: Una persona que aprecias está pasando por un momento muy complicado y es posible que la apoyes prestándole un dinero. Piénsalo bien, no tendría la disposición de devolvértelo inmediatamente.

15 de octubre de 2021: Podrías llegar a una alianza o acuerdo con alguien que no tiene palabra. Cuídate de esta tendencia, aún más si negocias asuntos económicos. En el amor, ese encuentro que esperabas se dará.